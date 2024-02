“El Estado Constitucional de Derecho: una deuda para los próximos años"

Desde hace siete años, Raúl Contreras Bustamante dirige la Facultad de Derecho de la UNAM, a la que él mismo llama: el equilibrio de la universidad.

En dos periodos al frente, defender la autonomía universitaria ha sido su prioridad. Considera que hay que preparar a la institución y a su alumnado para los retos que vienen, ya que el estado de Derecho es una deuda pendiente para los próximos sexenios.

Es así como alumnos de los primeros semestres de la licenciatura hasta los que están a punto de convertirse en abogados saben perfectamente sobre la Facultad de Derecho y su Universidad Nacional Autónoma de México que les ofrece más de 60 disciplinas deportivas, cartelera cultural, museos y tranquilidad, de ese lado del “ferrocarril”, como Contreras Bustamante llama a la facultad que se comparte con Economía y Filosofía.

“Si tu recorres el ferrocarril en día de clases, te darás cuenta de que en Derecho hay orden; es el equilibrio de la universidad”.

“Aquí, todo está a su alcance. Es la facultad más ordenada de la UNAM”, asegura cuando cuenta, en entrevista, que es la única facultad que en ocho años no ha parado ni un solo día y, que ahora, ya se mantienen intactas las inmediaciones de la máxima casa de estudios.

“Cuando tú le haces ver a la comunidad el sentido de pertenencia, le explicas la importancia que tiene estar estudiando, les enseñas a querer a la facultad, no permiten que se les tome de fuera”.

Además, algo importante, habla de que el profesorado ya mantiene una “especial puntualidad, que anteriormente era un problema, a la par del ausentismo”.

“Hace ocho años que el mobiliario en los salones permanece, antes, hasta los proyectores se llevaban; no hay vandalismo en la facultad”.

La carrera más demandada

Derecho sigue siendo la carrera más demandada de la sociedad en la UNAM y es sin duda, la carrera más grande. No por las bondades de la profesión, pero sí por la reacción, derivada de la cantidad de problemas que hay la sociedad que hacen pensar en tener a un abogado en la familia, porque los necesitan para resolver problemas, orientar y proteger.

El tema es que, si hay tantos abogados, ¿por qué la ciudadanía sigue pidiéndole a la UNAM más abogados?, se pregunta Contreras Bustamante, asegurando que, el Estado de Derecho es el gran pendiente para los próximos años.

“La violencia, la inseguridad, el avance de la delincuencia organizada, la violencia contra las mujeres, la corrupción y la impunidad hoy, si tú ves las encuestas son los temas que más preocupan a la ciudadanía, incluso más que lo económico”.

Al hacer un análisis recuerda que, en 1982, el tema en la universidad era de carácter económico.

“Veníamos de dos sexenios de devaluaciones (Luis Echeverría y José López Portillo) y Miguel de la Madrid tomó posesión, tres meses antes de que nacionalizaran la banca en el informe del presidente. Ahí había un país de crisis económica y financiera, una deuda descontrolada”.

El futuro de la legalidad

Hoy en día hay que preparar a las nuevas generaciones. Un factor de cambio cultural en la sociedad es que los jóvenes aprendan a empoderarse, ya que, en la actualidad, este segmento está abandonado por los partidos políticos, indica Contreras Bustamante, quien, además de dirigir la facultad, tiene 35 años como docente de la institución.

“La juventud está siendo un tema muy olvidado por los partidos políticos. Ya no están queriendo fundar su fortaleza en la militancia”.

El director de la facultad cuenta que anteriormente, cuando los jóvenes iban a la mitad de la carrera o al salir de la carrera, los partidos ya los esperaban para afiliarlos y agarrar a los primos votantes para que se adhirieran porque se creía la idea de que “cuando a un joven de 18 años lo metes a un partido, se tienen cuatro o cinco elecciones con un militante".

Ahora eso ya no les preocupa a los partidos, ¿a qué están apostando?

Tristemente a las alianzas, responde serio Contreras Bustamante, al asegurar que ahora sólo tratan de contratar candidatos famosos, por lo que sea, para que les den votos, además de gastar dinero en las campañas.

En su balance, Contreras Bustamante indica que hoy día, el INE y los partidos políticos tienen presupuesto para crear ciudadanía y no lo están invirtiendo, no hay institutos de capacitación en los partidos.

“La capacitación electoral la dan días previos a la elección y no dan a entender la importancia que tiene que se aprenda lo que es ser ciudadano participativo”.

Un sector sensible

Con la pandemia cambió el electorado de una manera muy importante.

En el caso de los jóvenes, el encierro provocó que regresaran a las aulas muy sensibles, por lo que ya se les conoce como “una generación de mazapán, porque los tocas y se desbaratan”.

Los dos años de la pandemia afecto tanto emocionalmente que hace unos meses, cuando surgió el tema de las chinches hubo una histeria colectiva.

“Los muchachos se la creyeron y ahí te das cuenta lo peligroso y manipulable que puede ser este segmento por las redes sociales y otras cosas. Están hipersensibles, les afectó haberles quitado dos años de su adolescencia, toman como un agravio haber estado encerrados. Es un tema de abuso, de maltrato”.

Considera que regresaron a las aulas desarticulados, individualistas y poco a poco recuperan interacción social.

“La juventud no tiene la capacidad de aceptar un no por respuesta, tienes que encontrar la manera de decirles que no, sin decirles no, porque entran en pánico, es todo un tema. Ha sido poco evaluado el postcovid en materia psicológica”.

Libre de violencia de género

Antes de la pandemia, la universidad tenía 14 facultades tomadas por problemas de género, sin embargo, en Derecho no ocurrió así.

Raúl Contreras Bustamante considera que el principal compromiso que tiene la universidad con las alumnas, es enseñar a defenderse.

La facultad de Derecho fue la primera en toda la institución en establecer una comisión de género y ocurrió para enviar un mensaje a las mujeres a no retroceder Esto, luego de que él llegara a la dirección de la universidad tras un periodo presidido por una mujer.

Una de las soluciones, respecto a los temas de género, es empoderar a las mujeres, por lo que recuerda que la facultad tiene el compromiso de hacer que las mujeres estén seguras dentro de las inmediaciones, porque como es sabido, al menos 80% de las mujeres viven violencia dentro de su núcleo familiar.

“Aprender a defenderse y entender que, al formarlas como abogadas, lo primero que deben saber es defenderse a sí mismas, sino como van a defender. Cuando empoderas a una alumna regresa a su casa y ahí empieza a hacer el cambio”.

Cuenta que, “en esta facultad tomamos medidas fuertes, como fue destituir al presidente el Tribunal Universitario porque estaba vinculado a una acusación de acoso con una alumna. Teníamos a otro profesor que era famoso por sus fiestas y era intocable, cuando le pegas a los íconos, la gente dice: va en serio”.

"La facultad era muy tradicional y en el pasado, los maestros acostumbraban a seducir a las jóvenes con todo tipo de piropos, según ellos 'ocurrentes'", recuerda el director.

Una escuela de calidad

Contreras Bustamante presume que la máxima casa de estudios ahora se encuentra entre los primeros lugares mundiales por su calidad.

Es la facultad en donde 80 por ciento de los alumnos entra proveniente de familias de escasos recursos y entrar a la facultad es la gran y, tal vez única oportunidad de salir de la pobreza.

Indica que, el salir con un título de la máxima casa de estudios, es dar una reubicada social que compite con egresados de otras universidades.

“Cuando llegué a la facultad, la universidad no estaba rankeada entre los 100 primeros lugares del mundo. Hoy la UNAM está rankeada en el lugar 93 y como facultad, en el lugar 26 del mundo. Por tercer año consecutivo somos la primera en el mundo de habla hispana”, asegura el director de Derecho.

Aunque sabe que ese tipo de mediciones a veces son criticadas de conservadoras al compararse con universidades privadas como Harvard, Yale u Oxford, las cuales mantienen colegiaturas, Contreras Bustamante considera que “la UNAM demuestra consolidarse por dar educación de excelencia y gratuita”.

"Una vez que la UNAM comenzó a entrar a los rankings, las universidades importantes comenzaron a buscar a la facultad".

“Al principio quería ir a Harvard a tener interacción; dos años no me recibieron, pero hoy, los de Harvard vienen una vez cada dos años para ver que pueden llevarse de aquí, ver que está haciendo la universidad y cómo podemos lograr ese equilibrio de estar a un nivel competitivo mundial brindando educación a tantos alumnos