Carta Del Director

Nos guste o no, Andrés Manuel López Obrador es el político mexicano más talentoso de los últimos tiempos. Su instinto y habilidades fuera de lo común le permitieron convertirse en el vocero de millones de personas.

Su llegada a la presidencia de la República no sólo significó un rayo de esperanza sino una válvula que permitió canalizar la rabia y el resentimiento de innumerables grupos que se sentían excluidos de la vida social, económica y política.

Puede desagradarnos su estilo al hablar, sus diatribas cotidianas o las facciones de extrema izquierda de las que se rodeó y a las que tiene que darles juego. Pero su destreza es indiscutible.

López Obrador, sin embargo, es un hombre que quedó fascinado por el modo de hacer política en los años 70's . Casi sin proponérselo, todo lo que hace implica un esfuerzo para volver a aquellos tiempos de “la presidencia imperial”, en la que el titular del poder ejecutivo era el eje de la vida nacional y había “carro completo”, donde el PRI ganaba de todas, todas.

Para ser empresario o líder sindical, periodista o diputado, gobernador o ministro de la Suprema Corte, había que tener su visto bueno. Era impensable otro camino.

El problema es que, desde la época de Luis Echeverría y José López Portillo, las cosas han cambiado; en México y en el mundo. Al menos, en el mundo occidental.

La economía se ha globalizado y el respeto a los derechos humanos ya no es una graciosa concesión de los gobernantes. Cincuenta años no son poca cosa…

Con todas las insuficiencias que aún padece, México es hoy un Estado Constitucional de Derecho donde la democracia efectiva, la división de poderes y el respeto a los derechos humanos es la norma. O se espera que sea. Al Presidente se le ve no como amo absoluto, sino como un facilitador, un director de orquesta que indiqué cuándo entran los alientos y marque los silencios con oportunidad. No mucho más. Que sea, en palabras de Sergio Fabbrini, “un príncipe democrático”.

El choque de estas visiones se ha materializado, particularmente, en el ámbito judicial, que está obstaculizando que se cumpla a rajatabla la voluntad presidencial.

Nada es permanente sino el cambio y, como bien quedó asentado en nuestra Carta Magna, “el pueblo tiene en todo el tiempo inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Pero -ojo- la voluntad del pueblo no es la de 500 diputados, 128 senadores o un solo individuo, por más presidente que sea y por más que haya ganado su elección con 30 millones de votos.

“El pueblo” no puede expresarse como tal: necesita que sus autoridades se atengan a las reglas del juego. Si esto no fuera así, los 130 millones que integran “el pueblo” podrían expresarse sin necesidad de intermediarnos y saldrían sobrando diputados, senadores… y hasta el Presidente de la República.

Cumplir las reglas es esencial, tanto para jugar ajedrez o futbol, como para gobernar un Estado. Si estas reglas ya no funcionan, que se cambien. Pero hasta el cambio debe llevarse a cabo con base en las propias reglas. No faltan los académicos como Roberto Gargarella, que afirman que este entramado de reglas no permitirá un cambio radical. Es posible, pero ¿cuál es la alternativa? ¿una revolución?

México es un país de enormes posibilidades. Hay que aprovecharlas. Pero con apego a las reglas, a las leyes, a la Constitución… Qué bueno que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hayan entendido así y ojalá que este entendimiento cale en el resto de los mexicanos.

Volver a los 70's no parece un escenario alentador. No es que hoy estemos en la gloria, pero volver al pasado haría que todo funcionara peor. El respeto a la ley y a las instituciones es una condición para crecer.