1. l Quienes sostienen que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha desaparecido, se equivocan: su presidenta ha tenido diversos logros. El más importante de ellos, cambiar el nombre al edificio Jorge Carpizo por el de Marco Antonio Lanz Galera. Si usted ignora quién fue esta persona eso ya es otro asunto….

2. l Más allá de las solicitudes que ha hecho Billy Álvarez para que se le dé asilo político en EU, el caso Cruz-Azul se ha distinguido por su desaseo de principio a fin. Con ánimo de jalar agua para su molino, jueces, federales y locales, agentes del M.P. y despachos de abogados han metido las manos. “A río revuelto, ganancia de pescadores”, decían nuestros abuelos. Ojalá que pronto todo se aclare y salga a la luz lo que está oculto.

3. l A pesar del injusto asedio a que ha sido sometida, la Suprema Corte de la Nación ha mostrado de qué está hecha. Salvo algunos de sus integrantes, que han expuesto argumentos inconcebibles –“el Poder Legislativo puede hacer lo que quiera, incluso pisotear la Constitución”– las circunstancias han permitido que nos demos cuenta de que nuestras instituciones resisten.

4. l Ningún penalista acierta al explicar por qué Jesús Murillo Karam está en prisión. Los tres delitos que se le imputan son insostenibles: desaparición forzada (él ordenó la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa?); tortura (¿hay alguna prueba que demuestre que él torturó u ordenó torturar?), y obstrucción a la justicia (mientras no se diga qué fue lo que ocurrió, no se puede pensar en esta conducta). La decisión que tomó a principio de noviembre el juez federal José Rivera González para que Murillo lleve su proceso en su domicilio es acertada, pero insuficiente para Murillo pues tiene abierto otro proceso y no saldría de prisión. Es un preso político del gobierno actual, como lo señalan los propios penalistas.