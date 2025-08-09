Vicente Guerrero es raíz viva de libertad, justicia y dignidad: Evelyn Salgado

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó el Desfile Cívico Militar conmemorativo por el 243 aniversario del natalicio del General Vicente Guerrero Saldaña, consumador de la Independencia Nacional, destacando el legado de libertad, justicia y libertad para el pueblo mexicano.

Frente al pueblo que vio nacer a uno de los más grandes héroes nacionales, la gobernadora Evelyn Salgado rindió homenaje al consumador de la Independencia de México, recordando su legado como estandarte de justicia social, libertad y dignidad.

“Hoy conmemoramos 243 años del natalicio de un hombre que no solo forma parte de nuestra historia, sino que es raíz viva de nuestra identidad”, expresó en su mensaje oficial, luego de realizar una guardia de honor en el monumento del General Vicente Guerrero Saldaña en la plaza principal de este municipio.

Foto: Especial

Con paso firme, banderas ondeantes y la música marcial de las marchas, el desfile fue encabezado por elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, vehículos militares, cuerpos de seguridad, instituciones educativas, danzantes tradicionales y representantes de diversas dependencias públicas.

La gobernadora hizo un llamado a mantener vivo el pensamiento y ejemplo de Vicente Guerrero, de quien dijo, no solo fue un presidente de México, "fue una causa, la causa de los olvidados, la voz de los pueblos, la espada que no tembló y la palabra que no se quebró”.

Salgado recordó que, además de consumar la independencia, Vicente Guerrero abolió la esclavitud, defendió la soberanía nacional y promovió la educación gratuita. "No se puede entender la historia de México sin la historia de Guerrero. No se puede hablar de libertad, de justicia o de dignidad sin recordar a Vicente Guerrero como guía, como símbolo y como ejemplo”.

Foto: Especial

La titular del Poder Ejecutivo en Guerrero, afirmó que nacer en la misma tierra que el héroe de la patria es un privilegio y un compromiso, pues transformar Guerrero es una responsabilidad que asumimos con convicción, con responsabilidad y absoluto compromiso, y con el profundo amor que le tenemos a esta tierra maravillosa.

Asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Jesús Parra García; el comandante de la 35 Zona Militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, entre otros funcionarios estatales, mandos navales, autoridades civiles y legisladores locales.