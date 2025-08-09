Segob publica convocatoria para elegir al próximo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación, la convocatoria para la designación de quien será la próxima persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

Esta convocatoria está abierta para todas aquellas personas que estén interesadas en integrar el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, por lo que colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones expertas de la sociedad civil, podrán proponer a las y los aspirantes.

Los requisitos que se deberán cubrir para ser la persona titular de la CNB son:

Ser ciudadana o ciudadana mexicana.

No haber recibido condena por delito doloso.

No estar inhabilitado como servidor público.

Contar con título profesional.

No haber ocupado dirigencia nacional o estatal de un partido político en los últimos dos años.

Tener conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas.

30 días después de la publicación de la Convocatoria se presentará la propuesta

Todas aquellas personas que cumplan con los requisitos serán entrevistadas y aproximadamente 30 días después de la publicación, la Segob presentará a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la propuesta de designación.

Quienes tengan el interés de registrarse, lo podrán hacer de manera electrónica a partir del miércoles 13 de agosto de 2025 en el micrositio de la Comisión Nacional de Búsqueda.

En la siguiente liga se puede consultar la convocatoria: https://basescnb.segob.gob.mx/bases_cnb.pdf