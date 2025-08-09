Rubén Rocha Moya: mejorando la educación y la salud es como combatimos la pobreza

El gobernador Rubén Rocha Moya asistió a la presentación del primer informe de labores de la diputada federal, Graciela Domínguez Nava, donde destacó la importancia del trabajo de los legisladores federales al aprobar las leyes que se convierten en beneficio de la población, como el hecho de haber elevado a rango constitucional los programas sociales creados por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, cuyo lema sigue siendo Por el bien de todos, primero los pobres.

Durante su mensaje a cientos de habitantes de los municipios Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, que componen el distrito 01 que representa la diputada Graciela Domínguez Nava, el gobernador Rocha se refirió a los diversos programas sociales que se han creado desde la pasada administración federal y la actual que encabeza ahora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Nosotros tenemos un lema que dice 'por el bien de todos, primero los pobres', y que en cada acción de nosotros debe reflejarse eso, si mejoramos la educación, debe estar reflejada en el servicio precisamente de los pobres, si mejoramos la salud es para atender justamente a los pobres que no han tenido la atención debida, si mejoramos cada área de la vida, es para atender a los pobres", reiteró el gobernador.



Añadió que en ese trabajo que realiza el Poder Legislativo es donde se resuelve que estos programas de apoyo a la salud y a la educación se conviertan en derechos definitivos, con lo cual se mejoran las condiciones de pobreza de la población.

“Nosotros decimos, y no podemos apartarnos de ello, por el bien de todos, primero los pobres, y cómo se puede comprobar que la Cuarta Transformación es congruente con ello, pues las diputadas, los diputados, las senadoras y los senadores lo han hecho, y el presidente Andrés Manuel López Obrador que empezó con los programas, y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que continúa con los programas”, dijo Rocha Moya.

Todo el respaldo al gobernador Rocha para superar la situación de inseguridad: Graciela Domínguez

Por otra parte, luego de las intensas lluvias que se registraron en Mazatlán este jueves y viernes, el gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer que en estos momentos ya se trabaja en el levantamiento de un padrón de viviendas que resultaron afectadas con inundaciones, a cuyas familias se les apoyará económicamente con recursos propios para que puedan reponer muebles o electrodomésticos que hayan perdido.

“Seguimos atentos de ustedes, por ejemplo presidenta municipal -Estrella Palacios- antier nos cayó una fuerte agua, y yo no lo pongo las cruces al agua, que venga el agua, pero si se inundan nosotros los vamos a apoyar, ya estamos levantando, ya llevamos la relación de las personas que se les metió el agua a su casa y no voy a esperar ni voy a mandar pedir dinero, ni cosas para apoyarlos, dos días después de que me entreguen la lista vamos a venir a entregarles un cheque en sus manos y algunas ayudas materiales”, adelantó el mandatario estatal.

A su vez, la diputada Graciela Domínguez Nava le agradeció al gobernador Rocha su asistencia, y aprovechó para decirle que los diputados federales no lo dejarán solo y tiene todo su respaldo para superar la situación actual de inseguridad por la que atraviesa Sinaloa.

Señor gobernador, Sinaloa pasa por una situación de violencia e inseguridad difícil, ya lo dije, pero quiero concluir reiterando mi convicción que usted y la presidenta hacen todo por combatirla, reconociéndoles su congruencia y su desempeño. Los sinaloenses estamos convocados a contribuir para superar dicha situación, le reconozco y me comprometo, sé del humanismo que le distingue, como sé de su buen corazón, lo afirmo por lo que veo ahora, sino desde que usted fue mi maestro en la preparatoria, le recuerdo con admiración como mi maestro y ahora lo acompaño comprometidamente en los procesos de la Cuarta Transformación de Sinaloa y de México”, dijo la diputada.

Acompañaron también al gobernador Rocha y a la diputada Domínguez Nava, el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez; el secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho; y como invitados especiales, los senadores de la República, Imelda Castro Castro y Enrique Inzunza Cázarez; y los presidentes municipales de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; de Concordia, Oscar Zamudio; y de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, así como diputadas y diputados federales y locales.