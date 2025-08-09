José Luis Maya Téllez ofrece conferencia magistral en la 7a Asamblea del Colegio Nacional de Abogados "Foro México"

Este sábado 9 de agosto se llevó a cabo la celebración de la Séptima Asamblea mensual del 2025, del Colegio Nacional de Abogados "Foro México", en las instalaciones del Restaurante "Casino Militar" ubicado en Campo Marte.

Así lo compartió el blog de Contrastando Ideas en sus redes sociales, en donde también destacó la participación de un invitado especial, el doctor José Luis Maya Téllez.

Y es que Maya Téllez es director de la Fiscalía especial en investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al respecto, el director dio una conferencia magistral denominada "Los Retos del México Actual ante el Delito de Lavado de Dinero", que según refieren algunos asistentes fue todo un éxito.