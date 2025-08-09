Jesús Antonio Esteva acompaña a la presidenta Sheinbaum durante el banderazo de puentes vehiculares en Manzanillo

En Manzanillo, Colima, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo de salida a la construcción de los puentes: Tepalcates II, Presa Trancas y El Chical. Destacó además que se ampliará el puerto de Manzanillo que actualmente es el tercero más importante de América Latina, y la meta es convertirlo en el primero.

La mandataria federal detalló que la ampliación se realizará con inversión pública y privada, a cargo de la Secretaría de Marina y su construcción va a garantizar la conservación ambiental de la Laguna de Cuyutlán para disminuir al máximo el impacto ambiental.

Puntualizó que la inversión total en Colima entre 2025 y 2026 será de casi 4 mil millones de pesos con la visión de generar desarrollo con bienestar para las y los colimenses.

No tendría sentido, y esa es la visión de nuestro proyecto, que hubiera desarrollo de un puerto tan importante y que no hubiera el desarrollo que acompañe a todo el estado y particularmente a Manzanillo, así que es un compromiso por parte de nosotros. Todo Colima, entre este y el próximo año, va a recibir una inversión de casi 4 mil millones de pesos”, añadió Sheinbaum

Jesús Esteva afirmó que la construcción de estas obras va a generar 12 mil empleos directos e indirectos / FOTO: SICT

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, quien estuvo acompañando a la presidenta Sheinbaum durante el arranque de obras, señaló que la construcción del Puente Tepalcates II tendrá una inversión de 750 millones de pesos, el cual forma parte de la Autopista Armería-Manzanillo; mientras que los puentes Presa Las Trancas y El Chical son reconstrucciones tras los daños que dejó el paso del Huracán Lidia.

Finalmente, Jesús Esteva Medina agregó además que la construcción de estas obras va a generar 12 mil empleos directos e indirectos.