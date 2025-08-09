Inicia la construcción del nuevo CBTIS en Santa María Chiconautla en Ecatepec

Arrancó la construcción del nuevo CBTIS en Santa María Chiconautla, Ecatepec, en el evento estuvieron presentes la Presidenta Municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, el diputado Juan Hugo de la Rosa, autoridades del CBTIS y representantes municipales.

Así lo dio a conocer el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal mediante sus redes sociales donde además adjuntaron fotografías del evento, señalaron que esto forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México “hoy dimos el primer paso hacia un nuevo espacio educativo que transformará el futuro de cientos de jóvenes”.

Y agregaron “celebramos el arranque de este proyecto impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien agradecemos profundamente por su compromiso con la educación pública”.

“Este nuevo plantel brindará instalaciones dignas y seguras, fomentando el desarrollo académico y combatiendo las causas estructurales de la inseguridad en la región. ¡La educación transforma vidas y construye paz!”, se lee al final de la publicación compartida en redes.