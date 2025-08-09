Inicia construcción del nuevo CBTIS en Santa María Chiconautla, Ecatepec

Como parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) anunció que dio el primer paso hacia un nuevo espacio educativo que transformará el futuro de cientos de jóvenes.

Acompañados por la Presidenta Municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, el diputado Juan Hugo de la Rosa, autoridades del CBTIS y representantes municipales, celebraron el arranque de este proyecto impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al respecto, el INAFED declaró que están profundamente agradecidos con el compromiso de la doctora Claudia Sheinbaum con la educación pública.

Este nuevo plantel brindará instalaciones dignas y seguras, fomentando el desarrollo académico y combatiendo las causas estructurales de la inseguridad en la región", señaló el Instituto.

Azucena Cisneros junto a Armando Quintero, colocaron la primera piedra del CBTIS / FOTO: @azucenacisneros

En sus redes sociales, la presidenta municipal Azucena Cisneros destacó que junto al maestro Armando Quintero, coordinador general del INAFED, colocaron la primera piedra del CBTIS, que será construido como un proyecto más del Plan Oriente Edomex en Ecatepec.

"Vamos a contribuir con una educación de calidad para nuestros jóvenes, brindando espacios sanos para que desarrollen la mente y no estén en la calle. Esto también es atender las causas que generan la inseguridad", expresó Cisneros en su cuenta de X.