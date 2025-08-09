Gobernador Durazo atrae proyectos de inversión tecnológica sustentable en alianza con empresas extranjeras

A partir de la implementación del Plan Sonora de Energías Sostenibles, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha consolidado a la entidad como un referente nacional e internacional en la generación energía sustentable, para hacer del estado la plataforma líder en instalación de nuevas empresas de talla mundial como Huawei Technologies de México.

El mandatario estatal señaló que, a través de la Secretaría de Economía y Turismo se ha impulsado la promoción económica del estado para recibir proyectos de inversión y desarrollo tecnológico de empresas extranjeras con las que se refuerzan alianzas estratégicas para la automatización y digitalización de parques energéticos, soluciones para la movilidad eléctrica y fortalecimiento de la infraestructura digital de energía sustentable.

En Sonora estamos construyendo un futuro sustentable y competitivo, donde la innovación y la inversión se traduzcan en bienestar para las y los sonorenses", expresó el mandatario estatal.

El gobernador está generando las condiciones para que más proyectos beneficien a las familias sonorenses / FOTO: Gobierno de Sonora

Así mismo, destacó que durante su administración ha impulsado una política de puertas abiertas a la innovación y la inversión, atrayendo a corporaciones que identifican en Sonora un polo estratégico para el nearshoring y el crecimiento industrial con sentido humano.

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda enfatizó que el liderazgo del gobernador Durazo está convirtiendo las oportunidades en realidades, generando las condiciones para que empresas como Huawei inviertan en proyectos que beneficien directamente a las familias sonorenses.