En Iztapalapa se promueve la salud, la educación y las oportunidades para avanzar en el buen vivir

Promover la salud, la educación y las oportunidades es también avanzar hacia el Buen Vivir, donde el bienestar y los derechos son garantizados para todas y todos, sostuvo la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz, al tiempo que señaló que su gobierno es promotor de entornos saludables, “porque queremos ser garantes de derechos desde el momento del nacimiento, queremos que nuestras infancias se desarrollen plenamente”.

En su mensaje, al cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en la que se realizó un conjunto de actividades que se denominaron “Leche, abrazo y derecho”, recordó que en su administración se han instalado tres lactarios: uno en la sede de la alcaldía, otro en el Centro Social El Manto y un último en el Centro Social Ejército Constitucionalista.

Estos, explicó, son espacios que acompañan a las mujeres en su maternidad y hacen posible amamantar sin renunciar a estudiar, trabajar o participar activamente en la comunidad.

Foto: Especial

“Leche como el primer alimento, abrazo como el primer vínculo y derecho porque amamantar no puede depender de la suerte ni de las circunstancias. Requiere entornos que cuiden, que respeten y que acompañen a las mujeres, lo cual estamos construyendo en Iztapalapa”, hizo hincapié ante decenas de mujeres jóvenes y adultas que asistieron a la explanada de la alcaldía.

En Iztapalapa, apuntó, sabemos lo importante que es la lactancia materna para el desarrollo adecuado de la niñez; por ello, indicó, durante la semana de la lactancia materna, nuestros gestores de salud llevaron a cabo pláticas y talleres de sensibilización en diversos espacios, sumándonos también al esfuerzo de las instituciones de salud; “porque la lactancia materna es un derecho”.

Ante este impulso que viene dando, la gobernante de Iztapalapa a la lactancia, las autoridades del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sippina) le hizo entrega de un reconocimiento.

Tras exhortar a las y los integrantes de su gabinete, así como a las y los concejales a seguir ampliando esta red, porque en Iztapalapa la maternidad no se oculta ni se aísla, se respeta y se acompaña, señaló que adicional a estos esfuerzos, su administración está impulsando la figura de los Gestores de Salud, (más de mil mujeres y hombres) se están formando para identificar necesidades, acercar servicios y activar procesos comunitarios de salud.

“Ellas y ellos son el vínculo entre las instituciones y el territorio, y desempeñan un papel clave en la transformación del entorno en el que viven. En Iztapalapa el bienestar no sólo se organiza, se transforma”, dejó en claro la mandataria iztapalapense.

Foto: Especial

Al hacer un reconocimiento a los hombres que han decidido involucrarse, participar y asumir su corresponsabilidad en la salud, la crianza y la vida comunitaria, Alavez Ruiz señaló que esta transformación no puede construirse sólo con la mitad de la comunidad; “cuando hablamos de transformar, también hablamos de transformar la vida de las mujeres”.

En este sentido, la gobernante de Iztapalapa recordó que dentro del Programa Entornos Saludables, la alcaldía viene impulsando el componente Mujeres Construyendo el Futuro, que pretende apoyar a que las mujeres retomen o concluyan su educación, con el acompañamiento de un apoyo económico.

Asimismo, abundó, de forma complementaria, y como parte de nuestro compromiso con el derecho a la educación de las personas adultas, la alcaldía estableció una alianza con el INEA, para impulsar acciones conjuntas que permitan reducir el rezago educativo en Iztapalapa.

“Impulsar a las mujeres es fortalecer a las familias y así se construye una comunidad más justa y saludable. Sigamos construyendo entre todas y todos, la Iztapalapa sana y próspera que merecemos”, puntualizó.