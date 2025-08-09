Álvaro Obregón arranca Plan Integral de Recuperación de Barrancas

La Alcaldía Álvaro Obregón está comprometida con el cuidado y la rehabilitación ambiental de las barrancas, en un esfuerzo coordinado con el Gobierno de la Ciudad de México.

Para avanzar en este reto, se presentó el Plan Integral de Recuperación de Barrancas por parte de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el alcalde Javier López Casarín.

Hace apenas 70 años, es decir, la edad de muchos de nuestro familiares y amigos, la gente podía beber directamente de esas aguas porque contábamos con un ecosistema hídrico rebosante, sano y en armonía con la vida cotidiana. Pero en las últimas décadas hemos causado un daño tan profundo que ese sistema hídrico vivo y sano ha sido prácticamente destruido. Hoy, el agua limpia se ha vuelto un recurso escaso, inaccesible y, en muchos casos, contaminado", indicó López Casarín.

Agregó en ese sentido que "ante la situación que enfrentamos, celebro la visión y el compromiso con que la Jefa de Gobierno ha decidido actuar, impulsando acciones concretas que devuelvan vida y utilidad a nuestros espacios naturales".

Este plan se trata de en un esfuerzo coordinado con el Gobierno de la Ciudad de México / FOTO: Alcaldía Álvaro Obregón

Objetivo, lograr su limpieza total antes de que concluya este año: Brugada

La Jefa de Gobierno indicó que en la Ciudad existen 26 barrancas, que se concentran en las alcaldías Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Tlalpan, con una superficie total de mil hectáreas. El objetivo del Plan consiste en la limpieza, restauración ambiental y vigilancia de esas áreas de valor ambiental, superficie equivalente a mil 380 campos de futbol profesional.

Para lograr el objetivo, se asignó a las alcaldías y secretarías involucradas la preservación de distintas barrancas, con el objetivo de lograr su limpieza total antes de que concluya este año.

Queremos que las barrancas se conviertan en verdaderos pulmones para la Ciudad, libres de basura, descargas y construcciones irregulares. Va a haber una coordinación interinstitucional, voy a pedirles que podamos tener claridad de cuáles son las barrancas que le tocan a cada quien”, afirmó Brugada Molina.

El Plan contempla el saneamiento de aguas, revegetación, control de invasiones, tratamiento de descargas, vigilancia ciudadana y generación de conciencia ambiental.