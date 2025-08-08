Sector automotriz posee mejor forma

La producción de vehículos en julio ascendió a 309 mil 453 unidades, 2.36 por ciento más respecto al mismo mes de 2024. En tanto, el acumulado de enero a julio registró dos millones 316 mil 173 unidades fabricadas, un avance de 0.7 por ciento, contra el mismo lapso del año pasado.

Según el Inegi, la exportación de vehículos ligeros en julio se ubicó en 289 mil 598 unidades, un avance anual de 7.94 por ciento; mientras que en los primeros siete meses del año se exportaron un millón 955 mil 782 unidades, con un balance negativo de 1.37 por ciento, respecto al mismo lapso de 2024.

La Industria Nacional de Autopartes reportó que durante los primeros cinco meses de 2025, las exportaciones alcanzaron 42 mil 216 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 27 mil 711 mdd.

En tanto, el sector automotriz nacional observa que no habrá un impacto en la producción de vehículos, al confirmarse el cierre de la planta CIVAC de Nissan en Morelos.

“Mantendrá el mismo nivel de producción, sólo que ahora se concentrará en Aguascalientes, por lo que no debe representar ninguna afectación”, dijo Odracir Barquera, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Por Enrique Torres

enrique.torres@elheraldodemexico.com

EEZ