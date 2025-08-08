Salomón Jara anuncia reunión con Adidas tras denunciarlos por apropiación cultural

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que tendrá una reunión con Adidas, luego de que denunciara que la marca hizo una apropiación cultural cometida por el diseñador Willy Chavarría, quienes presentaron el modelo “Oaxaca Slip On” sin autorización ni reconocimiento a la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag, cuyos huaraches tradicionales fueron utilizados como base estética del calzado.

“La empresa Adidas respondió a nuestro planteamiento y tendremos una primera reunión de trabajo para coadyuvar a que se atiendan las solicitudes de las autoridades de Yalalag y avanzar hacia la reparación del daño con la comunidad”, escribió en su cuenta de X @salomonj.

Y compartió la carta que le enviaron:

Referencia: Respuesta a la carta del Gobernador Jara Cruz y solicitud de reunión para atender pronunciamiento sobre el modelo Oaxaca Slip On".

Estimado Gobernador Jara Cruz,

Por medio de la presente, y en representación de Jorge Dionne, Director General de adidas México, recibe un cordial saludo al tiempo que me permito dirigirme a usted con el mayor respeto y con plena disposición de colaboración, a raiz de la carta que nos hicieron llegar sobre el uso del patrimonio cultural Zapoteco en la colección de "Oaxaca Slip On y en colaboración con el diseñador Willy Chavarria

En adidas valoramos profundamente la riqueza cultural de los pueblos originarios de México y reconocemos la relevancia del señalamiento hecho por su institución. Por ello, con voluntad plena de entablar un proceso constructivo y respetuoso, solicitamos de la manera más atenta una reunión virtual con su oficina, a la brevedad que su agenda permita, con el objetivo de dialogar de forma directa sobre los puntos planteados en su oficio y explorar, de la mano de su autoridad, los pasos que permitan avanzar hacia una reparación del daño con la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalalag

Afrontamos esta situación con responsabilidad y apertura, convencidos de que las decisiones que tomemos deben y deberán estar guiadas por el respeto, la reciprocidad y el reconocimiento a las comunidades creadoras del patrimonio cultural

Quedamos atentos a su amable confirmación para coordinar esta audiencia en la modalidad y horario que considere conveniente, preferiblemente en formato virtual para entablar el diálogo en la urgencia que la situación demanda.

Tenga la seguridad que desde adidas tenemos la mejor disposición para escuchar y atender las perspectivas de la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalalag y trabajar conjuntamente hacia un entendimiento que horre las tradiciones culturales y estatiorca bases para una relación constructiva y respetuosa.

Sin otro particular, le envia un cordial saludo.7

Karen Vianey González Vargas

Directora Legal y de Cumplimiento