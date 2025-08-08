Rosa Icela Rodríguez se reúne con enlaces legislativos para ampliar derechos en beneficio de la población

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se reunió este viernes 8 de agosto con los enlaces legislativos del Gobierno de México.

Así lo compartió la secretaria mediante sus redes sociales, en donde manifestó que el encuentro tuvo la intención de continuar trabajando de manera coordinada.

En ese sentido, Rosa Icela Rodríguez Velázquez declaró en su cuenta de X que esto les permitirá responder a los desafíos y seguir ampliando derechos en beneficio de la población.