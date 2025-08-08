Piensa en Grande

Como todo un apasionado del ajedrez, Bora Milutinovic siempre busca anticiparse a los movimientos. A un año del Mundial de 2026, que va a tener a México como protagonista por tercera vez, el exestratega quiere volver a vivir los momentos de 1986, y que el conjunto nacional no se obsesione con alcanzar un número de partido

en específico.

Con una memoria privilegiada y siendo meticuloso en cada palabra, el exentrenador del Tricolor no pierde la amabilidad y recalca que el combinado mexicano debe aspirar a ser campeón del mundo y cambiar su mentalidad en su calidad de local.

Es el deseo de todo jugador, aspirar a lo máximo. Pero debemos de dejar de preocuparnos por esas cosas (el quinto partido). Hay que trabajar con toda seriedad, ya que cada juego es diferente. Tomar a fondo a los rivales, hacer un buen manejo y ya luego ver qué pasa”, dijo el serbio en su visita a Heraldo Media Group.

No quiso hacer comparaciones de su ciclo con el que actualmente comanda Javier Aguirre. “Ya saben que yo respeto”, dijo entre risas. Pero afirma que las circunstancias son distintas ahora, “porque en aquel entonces únicamente había un jugador en el extranjero y ahora hay más elementos disponibles. Más allá de que no se han tenido resultados esperados, y que se juzgue por un marcador o el fracaso en un torneo, el avance siempre va a estar”.

Bora no puede escapar de los recuerdos de 1986 y su rostro sonríe cuando viene a su mente la despedida de la afición en Monterrey, a pesar de haber caído con Alemania 4-1 en serie de penaltis:

El jugador se dio cuenta de la satisfacción que causa en la gente y es algo que debe repetirse ahora”.

El serbio considera que que en el tablero del campo, llamado futbol, hay que encontrar a los peones y los alfiles adecuados para ganar.