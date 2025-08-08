Pablo Gómez va por un nuevo sistema partidista

El titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, señaló que el sistema de partidos en México requiere una transformación para eliminar prácticas actuales y garantizar que las organizaciones políticas respondan directamente a sus militantes y simpatizantes.

En el podcast La Moreniza, Gómez indicó que la revisión “no es solamente un asunto de diputados plurinominales”, sino que busca “inventar un sistema de partidos nuevo, sin los vicios que hay ahora, con el propósito de que los partidos sean más responsables frente a quienes los respaldan”.

Agregó que existen casos en los que “un representante, de repente, cambia de partido y se presenta con otro color”, lo que consideró como ejemplo de la necesidad de modificar el modelo. Dijo que la intención es que los trabajos de la comisión sean “el inicio de un debate abierto, sin conclusiones predeterminadas”.

Por la mañana, la dirigente nacional del partido guinda, Luisa María Alcalde, presentó Plan Municipalista, estrategia que refuerza la identidad de los gobiernos municipales para asegurar “que se distinga con claridad que es un gobierno de Morena a nivel local”.

Recordó que desde el Consejo Nacional del partido se tomó la decisión de exigir a sus presidentas y presidentes municipales que asignen presupuesto público a las necesidades prioritarias de la población, como el agua, el drenaje, el alumbrado público, el bacheo y la recolección de basura.

Alcalde Luján afirmó que esta iniciativa busca atender rezagos históricos en servicios básicos y acercar a los gobiernos municipales a la ciudadanía.

Por Víctor Ortega

