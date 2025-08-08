Mauricio Tabe y sus colaboradores le echan montón a los baches en Miguel Hidalgo

Para acabar con los baches, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo arrancó el día de hoy con las cuadrillas de colaboradores y voluntarios de las distintas áreas de la alcaldía la jornada AntiBachesMH, en la que los servidores públicos de esta demarcación dejarán los escritorios para reparar más de mil 700 baches en vialidades secundarias en un lapso de tres semanas.

Al dar inicio a este operativo especial con voluntarios en la colonia Ampliación Daniel Garza, Tabe llamó a su equipo de trabajo a dar lo mejor de sí y a echarle montón a los baches para ser la alcaldía cero baches de la Ciudad de México.

Le podemos echar montón a esta crisis y poner nuestro granito de arena para que en Miguel Hidalgo no haya un solo bache. Es una misión que nos hemos propuesto y no es suficiente el equipo que tenemos en servicios urbanos, las cuadrillas, podríamos generar todos los contratos, pero nos tardaríamos mucho para poder responder a esta dificultad que está viviendo la ciudad", precisó Tabe.

Dijo que aunque la temporada de lluvias ha pegado fuerte y los baches no dejan de salir, no se quedará con los brazos cruzados o a esperar, porque se requiere salir rápido, responder a los vecinos y enfrentar el problema que padecen día a día los automovilistas al circular por calles llenas de hoyos.

“De repente hay que hacer un esfuerzo adicional además de la labor que hacemos todos los días en nuestras oficinas y un ratito que le dediquemos a cumplir nuestra meta para que todas nuestras calles estén bien, que no tengan hoyos, sí queremos se ejemplo de que en Miguel Hidalgo no hay baches”, dijo el alcalde.

El operativo especial con voluntarios dio inicio en la colonia Ampliación Daniel Garza / FOTO: Alcaldía Miguel Hidalgo

Tabe aseguró que taparán todos los baches reportados de la demarcación

Mauricio Tabe agregó que cuenta con un gran equipo para cumplir con la ambiciosa meta de tapar mil 700 baches, por lo que más de 20 cuadrillas entre voluntarios y personal de la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos, encabezados por su director Ejecutivo, David Rodríguez Lara, cambiarán la oficina por la calle y taparán todos los baches reportados de la demarcación.

Para ser lo mejor de la Ciudad de México se requiere un equipo fuera de serie, un equipo que no se conforma con sus tareas diarias administrativas, un equipo que da el extra, un equipo que pone su granito de arena para contribuir a resolver las crisis que se viven, un equipo que dice me entrego en cuerpo y alma para sacar adelante esta misión que tenemos de que Miguel Hidalgo sea lo mejor de la Ciudad de México”, destacó Tabe.

En el arranque de la primera jornada de los “Antibaches”, acompañaron a Tabe los titulares de la Dirección General de Desarrollo Social, Carlos Gelista; de Planeación y Desarrollo Urbano, Gabriela Salido Magos, de Protección Civil y Resiliencia, José Federico Piña Mendieta y el Jefe de Oficina, José Antonio Patiño, así como la diputada local América Rangel y las y los concejales.