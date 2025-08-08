Mario Delgado: SEP impulsará Comunidades de Aprendizaje y priorizará la atención a la primera infancia

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, destacó que, a partir del ciclo escolar 2025–2026, se fortalecerá la transformación de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) en Comunidades de Aprendizaje, con el apoyo de las 32 entidades federativas, a través de la participación voluntaria de las y los maestros, con el objetivo de construir una educación más colaborativa, participativa y centrada en el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

El titular de la SEP destacó que esta transformación, como lo indicó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, será gradual, respetuosa y profundamente humana, porque se confía en el compromiso del magisterio y en su capacidad para construir, desde abajo, una nueva escuela pública. No se trata de imponer modelos, sino de generar espacios en los que las y los docentes puedan compartir sus experiencias, reflexionar sobre sus prácticas y encontrar, de manera colectiva, soluciones a los retos que enfrentan en las aulas.

Anunció que, como parte de este proceso y del trabajo conjunto que se realiza con las entidades federativas, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) a cargo de Gabriel Cámara y Cervera y el gobierno del estado de Aguascalientes firmarán un convenio de colaboración para expandir los servicios de educación comunitaria mediante la creación de nuevas Comunidades de Aprendizaje. El objetivo es garantizar, de manera paulatina, el acceso a la educación a un mayor número de estudiantes, así como brindar diversos apoyos para la profesionalización de las figuras educativas.

Detalló también que se fortalecerá el trabajo conjunto que han venido desarrollando el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) y Conafe, con el objetivo de beneficiar a 4 mil 233 niñas, niños y adolescentes de comunidades con alta y muy alta marginación. A este grupo, el Conafe brinda servicios de Educación Básica con el apoyo de casi 500 figuras educativas que prestan servicio en 264 localidades del estado.

Se expandirán los servicios de educación comunitaria mediante la creación de nuevas Comunidades de Aprendizaje / FOTO: SEP

Los sueños se construyen en el aula

Por otra parte, en reunión de trabajo con el titular del Conafe, Gabriel Cámara y Cervera, la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel detalló que su administración ha brindado apoyo en materia de infraestructura y rehabilitación de espacios escolares, así como en el fortalecimiento de las opciones de profesionalización de las figuras educativas del Conafe, a través de la Red Iberoamericana de Liderazgo y Educación (RIEL).

Asimismo, comentó que se ha impulsado la ampliación de la afiliación de los educadores comunitarios al sistema de salud estatal, así como la transformación de los Consejos Técnicos Estatales en Comunidades de Aprendizaje en Relación Tutora dentro del sistema educativo regular. Recordó que las Telesecundarias de la Zona 23 de la entidad participaron, el pasado mes de junio, en el Encuentro Nacional para la Transformación de los Consejos Técnicos en Comunidades de Aprendizaje.

El Conafe ha ofrecido asesoría y capacitación para la construcción de Comunidades de Aprendizaje en escuelas del sistema regular en la entidad, así como apoyo a través de la estrategia “Los sueños se construyen en el aula”, implementada por el organismo estatal para atender el rezago educativo en primaria y secundaria mediante tutorías de figuras educativas a estudiantes. Actualmente 100 estudiantes han participado como tutores.