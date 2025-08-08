Joven emprende proyecto de sillas de ruedas para lomitos

Erik Isaac Pérez Ortega, un joven de 24 años de León, Guanajuato, emprendió un proyecto para crear sillas de ruedas a bajo costo para animales. La iniciativa surgió del amor que tiene por los perros y de su creatividad para aplicar sus conocimientos de Ingeniería Biomédica.

Aunque el joven es egresado de la Universidad Politécnica del Bicentenario, actualmente trabaja como herrero con su papá ante la falta de oportunidades en su área de estudio. Por lo anterior, Erik decidió emprender enfocado en ayudar a animales necesitados.

El proyecto comenzó con una publicación en redes sociales hace un año, pero no tuvo el impacto deseado, pues sólo hubo un contacto para un perro que necesitaba una silla de ruedas. Esta primera experiencia sirvió como un impulso para continuar. Tras desarrollar una nueva publicación, que se volvió viral hace un mes, generó una demanda y un apoyo mucho mayor de lo esperado.

En menos de una semana tuvo la solicitud de 30 prótesis, varias de ellas de rescatistas y organizaciones pro animales, la mayoría en Querétaro, Jalisco y la CDMX.

"Me preguntaron si le puedo hacer una silla a una tortuga, ¡claro que sí!, dije", compartió.

Las sillas de ruedas son hechas a la medida y de PVC e impresión en 3D, “uno de los mayores desafíos ha sido la búsqueda de ruedas adecuadas, pues no tienen que ser muy pesadas y lo suficientemente grandes para que no se atasquen en cualquier lugar”, lo que hace de su obtención la parte más ardua del proceso.

Para poder acceder a una silla de ruedas o prótesis, hay que llenar un formulario a través de su cuenta en Facebook, Erik IP.

Si bien son a bajo costo, Erik Pérez también las hace sin pago alguno para aquellos animales que sus cuidadores no pueden pagarlas.Además ha recibido diversas donaciones que ha sido fundamental para expandir el alcance de su iniciativa.

Tiene vocación altruista

El pasado 2 de agosto viajó a la CDMX para tomar medidas a los animalitos. Visitará Guadalajara y Querétaro para conocer los casos.

