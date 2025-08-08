Japón y su encanto milenario

A finales de los años 50, el historietista japonés Shigeru Mizuki comenzó a publicar las batallas Yokai de Kitaro, una serie manga de aventuras en las que un niño fantasma protege a los humanos de las amenazas de los yokai, seres sobrenaturales de la mitología japonesa que con los años se convirtieron en inspiración de los mangakas, del anime, del cine e, incluso, de algunos accesorios de moda.

Otro artista, Kawanabe Kyosai, retrató con maestría y humor las macabras, pero también traviesas, criaturas que aparecen en las historias de fantasmas japonesas. Aunque vivió hace más de cien años, su estilo sigue inspirando a los creadores de manga. La estrecha relación entre pasado, presente y futuro de una cultura milenaria llega a México a través de "Japón: Del mito al manga" que abre hoy al público en el Museo Franz Mayer.

La exposición, que reúne más de 150 objetos, es la primera que llega al país y a Latinoamérica procedente del Victoria & Albert Museum (V&A), aunque aquí se ha nutrido con más piezas del Museo Kaluz, el Carrillo Gil y el Museo del Juguete Antiguo. En cuatro núcleos temáticos (Cielo, Mar, Bosque y Ciudad) la exhibición muestra grabados, incluida una copia original de "La gran ola" de Hokusai, juguetes, indumentaria, videos, instrumentos musicales, publicaciones, entre otras piezas.

Mary Redfern, curadora de arte japonés del V&A señaló que la muestra ha querido escapar del planteamiento cronológico y mezclar piezas de diferentes épocas. "Decidimos juntar lo histórico con lo contemporáneo, el pasado como inspiración de la actualidad. De eso se tratan los museos, de crear ese vínculo con lo que puede inspirar hoy en día". De esta manera, a un costado de "La gran ola" se muestra una reproducción comercial elaborada con piezas Lego.

Pero el espectador no sólo se topará con esa referencia actual, hay también imágenes de Sailor Moon, Pikachu, Ternurines (Sylvanian Families), Astro boy, Transformers o el mundo anime de Studio Ghibli. La exposición, agregó Redfern, incluye piezas desde el siglo XV hasta la actualidad: "el viaje dentro de la exhibición busca contar historias porque está en el centro del arte japonés, desde los grabados en maderas hasta el manga. Tokio, por ejemplo, es una de las ciudades más dinámicas y emocionantes, van a ver muchos objetos familiares que han visto desde la niñez".

Giovana Jaspersen, directora del Museo Fran Mayer, afirmó que la exposición forma parte de las exhibiciones del espacio que "hacen un guiño" tanto a espectadores pequeños como adultos, como la dedicada a la serie chilena 31 minutos que logró reunir a 270 mil visitantes durante su estadía. En la muestra dedicada a Japón, los más pequeños también encontrarán un lugar, de hecho, la museografía está pensada para ser observada desde su óptica y a lo largo del recorrido podrán detenerse a dibujar un manga o a elaborar una grulla de papiroflexia.

Por Luis Carlos Sánchez

