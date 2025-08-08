Inflación mantiene desaceleración

La inflación general anual desaceleró su avance en julio, al ubicarse en 3.51 por ciento, su menor nivel desde diciembre de 2020, previo al shock inflacionario global por los efectos del COVID-19, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De hecho, con este dato este indicador se ubicó dentro en el objetivo del Banco de México de 3.0 (+/-1.0) por ciento anual, luego de superar la tasa de 4.0 por ciento en mayo y junio previo.

Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, refirió que la caída de la inflación general en julio respondió a la marcada desaceleración del componente no subyacente, en particular de los precios agropecuarios.

Y es que, de acuerdo con el Inegi, la inflación anual en agropecuarios se ubicó en 0.17 por ciento, luego de que en 2024 esta estaba en 13.72 por ciento; en el caso de frutas y verduras, reportó en julio una tasa negativa de 12.10 por ciento, respecto a la observada en el mismo periodo previo de 23.55 por ciento.

Sin embargo, el comportamiento aún elevado de las mercancías y la lenta moderación en servicios dentro del componente subyacente sugieren que las presiones inflacionarias persisten.

En este contexto, comentó, si bien el entorno desinflacionario gana tracción, el avance hacia la meta puntual de 3.0 por ciento podría ser gradual y vulnerable a choques de precios específicos.

Los productos que registraron una reducción mensual fueron pollo, con menos 3.61 por ciento; uva, con menos 18.35 por ciento; aguacate, con menos 6.01 por ciento; jitomate, con menos 1.91 por ciento; papaya, con menos 8.40, por ciento; y limón, con menos 6.47.

Por Verónica Reynold

veronica.reynold@elheraldodemexico.com

EEZ