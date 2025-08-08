Impactando millones de vidas: MED EVOLUTION, orgullo mexicano que lidera la fabricación de equipo médico de clase mundial

En México, la cadena de suministro de salud cuenta con un aliado clave en la manufactura nacional: MED EVOLUTION, empresa mexicana con presencia en más de siete países que impulsa la fabricación local de equipo médico con estándares globales.

Durante la pandemia de COVID-19, la compañía colaboró con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” para diseñar un ventilador invasivo, el FLEX ONE, con ingeniería 100 % mexicana, que permitió cubrir la escasez de equipos críticos importados. Gracias a este desarrollo, MED EVOLUTION suministró cerca del 18 % del equipo e insumos de protección en México durante la emergencia, consolidándose como soporte vital para el país.

La empresa produce en territorio nacional camillas y camas hospitalarias de alta resistencia, mobiliario médico modular, sillas ortopédicas mejoradas y sillas de ruedas. Además, desarrolla unidades móviles y proyectos llave en mano para la modernización de clínicas y hospitales, integrando obra civil con equipamiento de última generación. Su línea de desechables médicos, desde cubrebocas tricapa hasta consumibles quirúrgicos, garantiza un abastecimiento continuo de insumos esenciales para instituciones públicas y privadas.

MED EVOLUTION se ha consolidado como líder en diseño, fabricación y exportación de soluciones médicas integrales. Foto: Cortesía

Impulsa la fabricación local para fortalecer el sistema de salud

Estas iniciativas forman parte del Plan México 2025, estrategia nacional que busca fortalecer la fabricación local de dispositivos médicos y reducir la dependencia de importaciones. Al producir y certificar equipo crítico en México, MED EVOLUTION impulsa la resiliencia del sistema de salud y genera empleo especializado en ingeniería biomédica, plásticos y metalmecánica.

La empresa forma parte de Nyssen Capital, grupo con más de 150 años creando empresas globales. Bajo el liderazgo de Kurt Nyssen, séptima generación al frente de la firma, y con el impulso de su equipo directivo, MED EVOLUTION se ha consolidado como líder en diseño, fabricación y exportación de soluciones médicas integrales. Certificada con ISO 9001, ISO 13485 e ISO 37001 y acreedora al distintivo Hecho en México, demuestra que la excelencia nacional puede competir a nivel global.