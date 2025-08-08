Gobierno de Michoacán y FBI colaboran por la profesionalización policial

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán recibe capacitación por parte de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos de América, para fortalecer las labores operativas, de inteligencia e investigación en el combate a la incidencia delictiva, así lo refirió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“El Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil es fundamental para preservar la seguridad de las y los michoacanos y hacerle frente a grupos delincuenciales”, destacó el mandatario michoacano.

Foto: Especial

En este sentido, explicó que el Gobierno estatal invirtió cerca de 8 millones de pesos en la adquisición de equipo de última tecnología para mejorar las capacidades de los policías que forman parte de este agrupamiento.

Destacó las acciones de cooperación entre los gobiernos de Michoacán y de Estados Unidos, para fortalecer las corporaciones de seguridad estatales en las tareas de combate al delito.

Foto: Especial

Además, resaltó el apoyo decidido por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para reforzar la seguridad del estado como es la Estrategia Nacional contra la Extorsión, entre otros rubros para la reconstrucción del tejido social, donde de manera permanente participa la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ramírez Bedolla resaltó que la coordinación es pieza clave para continuar con la implementación de la estrategia de seguridad y reforzar los conocimientos de los elementos policiales.