Francisco Cervantes recibe título de AMDI

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, se recibió como miembro Académico de Número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional (AMDI), tras presentar su tesis La cooperación internacional para el derecho como principio empresarial.

En la ceremonia, que reunió a embajadores, el sector empresarial y académico, así como amigos y familiares, se valoró la trayectoria del ingresante en su sector y la colaboración con el gobierno de México para crear tratados internacionales.

“La tesis que tiene una virtud esencial: habla desde la práctica, la realidad de las empresas mexicanas que hoy actúan cada vez más dentro de marcos jurídicos globales e interdependientes; lo hace con claridad y rigor, pero también con sentido estratégico”, dijo el doctor Manuel Reguera Rodríguez, presidente de la AMDI.

Al respecto, Cervantes manifestó: “Cuenten siempre con el sector empresarial. Es un privilegio que me acepten en esta academia”.

Tras su intervención, el presidium procedió a colocarle los símbolos de ingresante: el bonete, la condecoración de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz, la roseta y el diploma que lo acredita como académico.

“Es un privilegio por lo que representa México. Aumenta el compromiso. Hemos trabajado con la presidenta Claudia Sheinbaum en pro del desarrollo económico”, indicó Cervantes.

Por Francisco Domínguez

