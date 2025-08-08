El músico mexicano Felipe Tristán llega a Nueva York

Tras un proceso de selección internacional con más de 100 aspirantes, la Brooklyn Symphony Orchestra (BSO) nombró al director mexicano Felipe Tristán (Monterrey, 1983) como su nuevo Director Artístico, cargo que asumirá formalmente en septiembre próximo. Por primera vez en su historia, la agrupación tendrá al frente a un músico latinoamericano.

Tristán, dice en entrevista, conoce bien a la BSO. Su relación se remonta a casi una década, cuando desempeñó diversos roles como director: asistente, asociado, interino y, ahora, es el titular. Su llegada, apunta, representa una oportunidad artística y cultural.

“Quiero ayudar a redefinir lo que es una orquesta sinfónica hoy en día”, sostiene Tristán, quien plantea abrir las puertas de la orquesta al siglo XXI sin dejar de lado a los compositores clásicos.

Y agrega: “Brooklyn es un lugar de ideas, creatividad y comunidad, uno de los sitios más vibrantes del planeta. Quiero que la BSO refleje eso, que celebre el canon clásico, pero también que innove y experimente”.

Desde sus inicios musicales en Monterrey hasta su presencia en escenarios de Viena, Italia, Nueva York y Praga, Tristán ha forjado una carrera internacional que combina rigor académico con libertad creativa. “Queremos elevar el nivel de la orquesta y convertirla en un referente en Estados Unidos, en embajadora de la energía artística de Brooklyn en el mundo”, afirma.

Otro de sus objetivos es fortalecer los vínculos de la orquesta con la comunidad latina de Nueva York. Para ello, prevé trabajar con el Consulado de México y desarrollar programas que integren y acojan a las comunidades migrantes.

Además de impartir clases en la Manhattan School of Music, Tristán tiene otra prioridad clara: formar nuevos públicos: “Si hay dos ideas espectaculares, elegiré la que tenga más impacto en el público joven. Una orquesta debe ser una plataforma de entretenimiento, educación y cultura”.

No sólo piensa en conciertos, también en crear ecosistemas creativos: “Quiero que la BSO trabaje con otras formas de arte: moda, cine, artes visuales y multidisciplinarias”.

Para él, estas alianzas forman parte de su visión de una orquesta abierta y viva: “Una orquesta sinfónica también puede ser embajadora cultural. No solo interpretamos obras, interpretamos nuestro presente”.

En un país marcado por tensiones sociales, comparte, su presencia como director latino en una institución neoyorquina tiene un mensaje claro: “Este nombramiento dice: aquí estamos, los mexicanos también tenemos talento y visión. Me siento orgulloso de formar parte de ese mensaje. Quiero que la comunidad mexicana, latina e hispana sepa que esta orquesta también es para ellos. Que sientan que tienen un lugar aquí”.

Y concluye con una certeza que guía su trabajo: “En un mundo lleno de conflictos, si lo que hacemos cambia el ánimo de alguien, aunque sea por un momento, ya hicimos mucho. El éxito es el impacto que generas en el corazón, el alma y la mente del público. Si alguien sale de un concierto conmovido, inspirado y satisfecho, eso es éxito”.

Por Azaneth Cruz

