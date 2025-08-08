El Gabinete de Seguridad informa acciones relevantes del jueves 7 de agosto de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del jueves 07 de agosto de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

Ciudad de México:

-En la alcaldía Coyoacán, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de Justicia (FGJ), durante un cateo en un domicilio, detuvieron a una persona con 319 dosis de cocaína y una bolsa con marihuana.

Foto: Gobierno de México

-En las alcaldías Iztapalapa y Milpa Alta, en las colonias San Juan Xalpa y San Lorenzo Tlacoyucan, elementos de la SSC, Semar, GN y FGJ, durante el cateo a dos domicilios, detuvieron a seis personas con 555 dosis de cocaína, 31 dosis y seis bolsas con marihuana, dos celulares y dinero en efectivo.

-También en la alcaldía Iztapalapa, elementos de la SSC, Ejército Mexicano, Semar, GN y FGJ catearon dos inmuebles, detuvieron a un hombre y aseguraron 16 toneladas de autopartes.

Jalisco:

-En Tonalá, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal, durante una revisión en 14 módulos del Reclusorio Preventivo de Puente Grande, aseguraron cinco réplicas de madera de armas largas, cinco réplicas de plástico de armas cortas, 15 cuchillos de metal, cuatro celulares, 22 chips, 35 encendedores, herramienta diversa de metal, dos bastones retráctiles, 155 pipas para consumir cristal y una planta de marihuana.

Oaxaca:

-En San Agustín Chayuco, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a un hombre con 148 envoltorios y cuatro kilos de marihuana, dos armas largas, dos armas cortas, un cargador, 14 cartuchos útiles y una báscula gramera. Foto: Gobierno de México

Querétaro:

-En Querétaro y Tequisquiapan, elementos de GN, Ejército Mexicano, FGR, Policía Estatal y Municipal catearon siete inmuebles, detuvieron a ocho personas y aseguraron dos armas largas, dos armas cortas, tres cargadores, 75 cartuchos y diversas dosis de metanfetamina.

Sinaloa:

-En Angostura, elementos de Semar, mediante recorridos terrestres, aseguraron 19 kilos de metanfetamina, distribuidos en ocho bolsas. Foto: Gobierno de México

-En Culiacán, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a tres personas a bordo de un vehículo, les aseguraron dos armas largas y 12 cargadores.

-También en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, Semar, FGR y Policía Estatal detuvieron a dos personas, aseguraron tres armas largas, cuatro cintas para ametralladora, 33 cargadores, dos vehículos con reporte de robo y diversas dosis de droga.

Sonora:

-En Guaymas, con trabajos de inteligencia, elementos de GN y Ejército Mexicano localizaron un vehículo en el que aseguraron 584 kilos de metanfetamina.

El costo de la droga asegurada es de 159 millones de pesos.

-En Hermosillo, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado catearon seis inmuebles y detuvieron a seis hombres acusados por el delito de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad.

-En San Luis Rio Colorado, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a seis personas, entre ellos un menor de edad, aseguraron tres armas largas, tres cargadores, 90 cartuchos y dos chalecos tácticos.

Tamaulipas:

-En Reynosa, personal del Ejército Mexicano detuvo a cinco personas, entre ellas un menor de edad, aseguró tres armas largas, 115 cartuchos y dos vehículos.

En trabajos contra la producción y tráfico de drogas

En Chiapas, elementos del Ejército Mexicano, GN y FGR inhabilitaron un laboratorio clandestino, aseguraron 2,800 kilos de metanfetamina, 9,900 litros y 17,885 kilos de sustancias químicas, nueve reactores de síntesis orgánica y nueve condensadores.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 4,841 millones de pesos.

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados Agua Caliente y Las Milpas, elementos del Ejército Mexicano localizaron dos áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 525 litros y 50 kilos de sustancias químicas, así como una centrifugadora.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 11 millones de pesos.

Estrategia para combatir el robo de hidrocarburos

En el marco de la Estrategia para Combatir el Robo de Hidrocarburos en el país, elementos del Ejército Mexicano localizaron cuatro tomas clandestinas, dos en Hidalgo, una en Coahuila y una en Querétaro.

En Tlajomulco, Jalisco, elementos de GN y FGR catearon un inmueble, aseguraron 210,000 litros de hidrocarburo y cuatro vehículos con autotanque.