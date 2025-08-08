Eagles imponen jerarquía en la Semana 1 de la NFL

Un equipo sí y uno no. Mientras que los Bengals de Cincinnati echaron mano de su QB titular, Joe Burrow, los campeones Eagles de Philadelphia no tomaron en cuenta a su estelar Jalen Hurts, pero aun así se llevaron la victoria 34-27 ante los Bengals de Cincinnati, en el inicio de la Semana 1 de la pretemporada en la NFL.

La escuadra de Ohio, en contra de la costumbre de los juegos de preparación, le dio minutos a su mariscal estrella en la primera jornada formal de los encuentros previos al inicio de campaña

Tuvo una destacada actuación, casi perfecto, fallando sólo un pase de 10 enviados, para 123 yardas, además de dos touchdowns, sin intercepciones. Su suplente, Jake Browning, por su parte, presentó números muy discretos.

Créditos: (Especial)

Del lado de los campeones, Nick Sirianni apostó por Tanner Mckee, jugador seleccionado en la sexta ronda del draft 2023, quien completó un destacado trabajo, lanzando para 252 yardas, además de un par de touchdowns.

Previamente, en el primer enfrentamiento de la jornada, los Ravens de Baltimore, otro de los grandes candidatos al campeonato, se impusieron 24-16 ante los Colts de Indianápolis.

Un pase de anotación del quarterback Devin Leary y un acarreo del corredor Keavon Mitchel determinaron el resultado.

EEZ