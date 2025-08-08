Detenidos revelan lo que les ofrecieron para cometer el homicidio de Mario Machuca, líder sindical de CROC

Ángel Yair Sánchez Ordaz de 21 años, Arnulfo Espíndola Mercado de 34 años, alias “El Nunfo”, y Guillermo Nieto Martínez de 47 años, fueron detenidos este viernes 8 de agosto en la colonia Venustiano Carranza, 1ª Sección Moctezuma, en la Ciudad de México, tras ser identificados como los autores materiales del homicidio de Mario Machuca, líder de la organización sindical CROC, ocurrido el pasado 4 de agosto de 2025, en el municipio Benito Juárez, Quintana Roo.

Resultado de labores de investigación se tuvo conocimiento que a Ángel Yair Sánchez Ordaz le ofrecieron 50 mil pesos por cometer el homicidio, le ofrecieron un vuelo todo pagado a Cancún, donde le otorgaron dinero para que se hospedara en un hotel, posteriormente lo llevaron a otra ubicación donde planearon la logística, y hasta al tercer intento cometieron el homicidio. Además, asegura que le pidieron ejecutar dos homicidios más y nunca le pagaron.

Al ser detenidos, les hallaron nueve bolsas con marihuana, un equipo telefónico y una identificación oficial. Se les leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación legal y continuará con las indagatorias del caso.

Cabe mencionar que tras un cruce de información se tuvo conocimiento que el detenido Arnulfo Espíndola Mercado cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de Robo calificado en el mes de marzo del 2025.

¿Cómo ocurrió el homicidio en contra de Mario Machuca, líder sindical de CROC?

De acuerdo con las autoridades, el lunes 4 de agosto se tuvo conocimiento de una agresión ocurrida en el municipio Benito Juárez, en Quintana Roo, donde un hombre perdió la vida por disparos de arma de fuego. Los agentes de seguridad se desplazaron al sitio donde mantuvieron una estrecha coordinación con autoridades locales.

En el sitio se identificaron los movimientos de tres personas relacionadas con el evento, a los cuales se les dio seguimiento y se ubicó que se trasladaron a la Ciudad de México para resguardarse.

Con la información obtenida, los elementos de seguridad implementaron vigilancias en la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde tuvieron contacto con tres personas que coincidían con las características de los sujetos bajo investigación.

Para descartar una conducta ilícita y en seguimiento a las indagatorias del caso, se les realizó una revisión de seguridad donde les hallaron la droga, y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Fiscalía General de Justicia (FGJ) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ambas de la Ciudad de México, como parte de la estrecha coordinación y colaboración con las entidades federativas para detener a generadores de violencia que afectan a la sociedad.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con los estados para detener a los generadores de violencia y construir la paz en el territorio nacional.