Denuncian plagios de huaraches

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura de México, manifestó su rechazo a la apropiación cultural cometida por la marca Adidas y el diseñador Willy Chavarría, tras la presentación del modelo “Oaxaca Slip On”, que —según autoridades— utiliza sin autorización el diseño tradicional de los huaraches de Villa Hidalgo Yalálag.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel señaló en su cuenta de X: “Estas prácticas afectan los derechos colectivos de las comunidades originarias y ponen en riesgo el respeto debido a su patrimonio cultural, pilar esencial de su identidad y memoria histórica.”

Y aseguró que a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor trabajarán con el gobierno de Oaxaca para las acciones a las que haya lugar.

Por su parte, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) emitió un comunicado condenando la apropiación cultural indebida y anunció que ha iniciado “acciones legales en el marco de sus facultades, amparándose en lo establecido por la Constitución mexicana, particularmente en el artículo 2°, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con propiedad jurídica y cultural propias.”

La marca y el diseñador no han emitido, hasta el cierre de edición, una respuesta sobre la polémica.

