Banxico reduce las tasas

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), con cuatro votos a favor y uno en contra, bajó 25 puntos base su tasa referencial a 7.75 por ciento, y dejó abierta la puerta a próximos recortes.

El subgobernador Jonathan Heath Constable votó a favor de mantener la tasa de fondeo sin cambios, en línea con sus comentarios sobre la persistencia de inflación de los servicios y el aumento en las mercancías mayor a lo previsto.

Y si bien, no fue sorpresa el nivel del recorte ni que la decisión fuera dividida, si el cambio en su discurso de toma de decisión, pues ahora ven apropiado continuar con el ciclo de recortes en lugar de calibración de la política monetaria, consideró Pamela Díaz Loubet, economista en jefe de BNP Paribas para México.

“La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. En particular, consideró el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad mostrada por la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global”, argumento Banxico en su comunicado.

Para la experta, aún cuando se puede ver como un cambio menor, en un contexto en donde se planteaba más cortes, en esta ocasión y posiblemente en septiembre, ahora deja la puerta abierta de que las bajas puedan extenderse más.

En tanto, Arturo Vieyra, economista en jefe de Grupo Coppel refirió que el ritmo futuro de recortes de Banxico dependerá de la dinámica de inflación y de su compromiso por mantener una postura monetaria moderadamente restrictiva para anclar las expectativas de inflación.

Para Skandia México, la decisión, aunque prudente, envía una señal positiva al mercado y abre la puerta a un entorno financiero más flexible y representa una oportunidad para los inversionistas en México.

Por Verónica Reynold

