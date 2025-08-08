Alessandros Racing listo para el arranque de los playoffs en San Luis Potosí

El Súper Óvalo de San Luis Potosí es el primer reto de los playoffs de NASCAR México Series y Challenge Series, donde los pilotos de Alessandros Racing: Rubén Rovelo, Helio Meza y Eliud Treviño, ya se reportan listos para salir avante y seguir en el camino por la conquista de los respectivos títulos.

En NASCAR México Series, Rovelo, al mando del auto #28 se encuentra como el séptimo clasificado a los playoffs y luego de la evolución demostrada al cierre de la temporada regular, demuestra que llegará con las herramientas necesarias para estar peleando por la victoria, su estrategia inicial es calificar en la parte delantera y evitar la zona media donde principalmente se presentan los contactos que merman el rendimiento del auto.

Alessandros Racing-Heraldo Media Group, Grupo Andrade, Fipresta, Global Jet Set y Gestomex, se ha preparado a conciencia para ofrecerles a sus pilotos los mejores autos para conquistar el óvalo potosino de media milla, donde ya antes han tenido un buen resultado.

En la Challenge Series, el campeón de la temporada regular, Helio Meza, del auto #27 no baja la guardia y también está en búsqueda de la consagración total, él piloto texano marcha al frente del clasificatorio en esta categoría y sabe que solo la victoria lo afianza para seguir adelante.

Rubén Rovelo al mando del auto #28 se encuentra como el séptimo clasificado a los playoffs / FOTO: Alessandros Racing

Chispa Rodríguez uno de los favoritos por el título general

Por su parte, el regiomontano Eliud Treviño, al mando del #26, clasificó a la fase de playoffs en la penúltima plaza legible para estas instancias, por lo que está consciente de que debe mejorar y hacer un buen trabajo desde la clasificación, aunque ha demostrado buenas remontadas, nada es mejor que partir de la parte delantera del contingente.

Finalmente, en Trucks México Series, Gerardo "Chispa Rodríguez, va segundo en la lista de invitados a la postemporada, y aunque es uno de los favoritos para pelear por el título general y su pase a los playoffs lo tiene asegurado, en este compromiso buscará regresar a la racha ganadora que se vio cortada en Puebla, por lo que deberá tener un manejo inteligente para lograr la victoria.

La décima fecha de NASCAR México se llevará a cabo este próximo 10 de agosto en el Súper Óvalo Potosino, donde la carrera de Trucks México Series dará inicio a las 11:30 hrs., mientras que la carrera estelar dará inicio a las 13:40 Hrs. En una competencia pactada a 200 giros.