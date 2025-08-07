Xavier Velasco, la aventura de naufragar

Un escritor sabe de naufragios: “naufragio en las palabras, en la novela, estás acostumbrado a estarte hundiendo, a que la novela se te este muriendo en las manos y la estes rescatando todo el tiempo, dándole respiración de boca a boca", dice Xavier Velasco (CDMX, 1964).

Cuando su editor, José Luis Martínez, le habló para proponerle escribir la historia de Timothy Shaddock, rescatado en 2023 junto a su perra Bella en el mar de Cortés, Velasco no lo pensó dos veces, "era enormemente atractivo, es como si te dicen ¿quieres pasar una noche con Catherine Zeta-Jones?". La propuesta fue charlar con el propio náufrago y, en tres meses, dejar listo un libro: "Fue como si la metáfora de pronto se hiciera realidad, yo que me he dicho tantas veces náufrago, voy a conocer a uno y voy a tener la oportunidad de contar su historia".

La empresa no fue fácil, los tres meses se convirtieron en un año, hasta que Velasco pudo zarpar en la escritura, luego de, literalmente, "robar una obsesión, de hacerme de una obsesión ajena y de meterme completamente en el pellejo del personaje". El resultado fue Hombre al agua (Madre Editorial, 2025), relato de un hombre enfrentado a sí mismo, en solitario frente al mar, tarea constantemente acometida por la literatura, desde Daniel Defoe a Gabriel García Márquez.

Créditos: Especial

Exploración existencial, mezcla de perseverancia, pero también de conflicto, confusión y aventura. "En el momento en que conozco a este hombre, al náufrago, está en estado de shock, completamente perdido, lo han entrevistado medios de todo el mundo, está un poco perdido en la infatuación de la fama y, al mismo tiempo, odiando esa fama, quiere volver a estar en esa paz en la que jamás, nunca podrá llegar a estar".

Para Velasco, su náufrago "aprende directamente del mar", pero es un aprendizaje donde las ideas preconcebidas no valen, ni los buenos propósitos: "Es como decir 'yo no mataría un pájaro para comer, pero le sucede al náufrago de García Márquez, le sucede al mío, tiene que comerse un par de pájaros que se paran en su embarcación, es el aprendizaje de la supervivencia, no sabes de lo que eres capaz, no sabes en que te vas a convertir”.

Al final es la historia de la vida, la del escritor, la del que se enamora: "Te lanzas a escribir una novela con muchos ímpetu, con mucha ilusión, con un montón de ideas en la cabeza, eso piensas cuando empiezas, pero esto se empieza a complicar, hay dificultades técnicas, las tramas se atoran, no encuentras el tono adecuado, y viene el sufrimiento, y lo mismo pasa con el romance".

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ