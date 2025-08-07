Una sola CFE: los procesos sustantivos se reintegran para una operación eficiente al servicio de México

Se llevó a cabo la Primera Reunión Nacional de la Dirección de Operación, presidida por la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Mtra. Emilia Calleja, quien reconoció los resultados alcanzados en los diez meses de trabajo y exhortó a quienes dirigen los procesos sustantivos (generación, transmisión y distribución) a sumar esfuerzos para la reintegración de la Empresa con apego a la vocación social que la caracteriza desde su fundación.

“Nuestro mejor evaluador va a ser la ciudadanía”, afirmó la directora general, quien además destacó que, por primera vez, al frente de la CFE hay personal técnico que se formó en la Empresa. En ese sentido, invitó a su equipo de trabajo a trazar un camino sólido para que la trascendencia de esta administración vaya más allá de 6 años.

Entre los esfuerzos que deben impulsarse, sostuvo que debe fomentarse el ascenso del personal más capacitado, mujeres y hombres, en igualdad de condiciones. Emilia Calleja enfatizó que se trabaja bajo una estricta política de cero tolerancia a la corrupción. "Al término de esta administración, se dejará un gran legado para todos”, aseguró.

La directora general afirmó que el mejor evaluador va a ser la ciudadanía. / FOTO: CFE

Atender con calidad y calidez

En su participación, el director de Operación, Héctor López, destacó la visión de la primera mujer al frente de la CFE, la Mtra. Emilia Calleja, por su conocimiento profundo de la institución. En otro ámbito, explicó que a raíz de la reintegración por la Reforma Energética de 2024 se recuperó el sentido social de la empresa; se retomaron las actividades de planeación centralizada y se persigue la justicia energética.

Javier Maldonado, subdirector de Generación, anunció: “vamos a reintegrar las buenas prácticas”; también destacó los esfuerzos para mantener los márgenes de reserva arriba del 12%, aún en los periodos de mayor demanda, al tiempo que proyectó aún mejores resultados para el próximo año. Resaltó también la entrada en operación de nuevas centrales como Mexicali Oriente, Salamanca, San Luis Potosí y Altar para abastecer la demanda presente y futura.

Gilberto Valencia, subdirector de Transmisión, reconoció la importancia de la reforma que devolvió la unidad a la CFE por la naturaleza de las actividades que se llevan a cabo. "Con los esfuerzos conjuntos se puede brindar una mejor atención a los retos que surjan", resaltó. Finalmente, informó que se trabaja en un análisis de la Red, para fortalecer las estrategias de mantenimiento preventivo.

“Estas barreras ya no existen (...) trabajaremos como un solo equipo para brindar un servicio confiable y de excelencia”, celebró Gustavo García, encargado de la Subdirección de Distribución, a propósito de la reintegración. Resaltó la incorporación de la Coordinación Comercial a la subdirección de Distribución al afirmar que fue una decisión estratégica para mejorar el servicio al público. Por último, dijo que se deben sumar esfuerzos para atender con calidad y calidez a los más de 49 millones de usuarios en todo el país.

El Gral. de División E.M. Ret. Gonzalo Aguilar, subdirector de Seguridad Física, sobre el trabajo del área a su cargo, explicó: “nuestra labor no solo consiste en proteger instalaciones sino ser un pilar estratégico para garantizar la continuidad operativa, salvaguardar los activos y contribuir al cumplimiento de la misión que como empresa tenemos con el país”.

El director de Operación, Héctor López, destacó la visión de la primera mujer al frente de la CFE, la Mtra. Emilia Calleja / FOTO: CFE

Se atenderá la demanda creciente en Baja California: Eddy Ibarra

En la reunión de trabajo se abordó la experiencia de una de las regiones en la atención de problemáticas específicas; Eddy Ibarra, coordinador regional de Producción Noroeste de Generación, destacó la construcción de los Ciclos Combinados González Ortega y San Luis Río Colorado para abastecer la demanda creciente en el estado de Baja California, que beneficiarán con su entrada en operación a cerca de cuatro millones de beneficiarios y con esta tecnología se evitarán 2.8 de millones de toneladas de CO2 al año.

Posteriormente, Jorge Polanco, gerente regional de Transmisión de Baja California, mencionó entre otras acciones destacadas, en respuesta al aumento de capacidad de generación, la Red de Transmisión asociada a la Central de Ciclo Combinado (CCC) González Ortega se incrementará en 650 MW para mejorar su capacidad de transferencia.

Gerardo Santiago, gerente divisional de Distribución de Baja California, explicó que algunos de los principales desafíos son las altas temperaturas en la zona y resaltó el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica con proyectos estratégicos que incrementan 470 MVAS que garantizan la capacidad de distribución de energía para los próximos 8 años.

Como lo instruyó la dirección general, no se trabaja de manera reactiva, ahora se realizan mantenimientos preventivos para reducir la posibilidad de incidentes y mejorar la atención a los usuarios del servicio de electricidad. Además del equipo directivo, asistieron las personas a cargo de las Coordinaciones Regionales de Generación; las Gerencias Regionales de Transmisión y de las Gerencias Divisionales de Distribución.