Registro Pensión Mujeres Bienestar: si tu apellido inicia con N, Ñ, O, P, Q o R, esto te interesa

La Secretaría de Bienestar publicó en sus redes sociales que si la letra de tu primer apellido inicia con N, Ñ, O, P, Q o R, a partir de hoy jueves 7 de agosto podrás registrarte para ser beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. De acuerdo con la información oficial, si no pudiste inscribirte este día podrás hacerlo los próximos jueves 14, 21 y 28 de agosto de forma presencial en los Módulos del Bienestar distribuidos en todo el país.
Para conocer la ubicación exacta del Módulo del Bienestar más cercano a tu domicilio, las mujeres interesadas deben ingresar al sitio https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, donde una vez que estén adentro deberán proporcionar la información solicitada por la Secretaría de Bienestar para recibir los datos exactos del lugar al que podrán acudir a hacer su solicitud.
El registro para inscribirse al programa social y recibir la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años es de acuerdo con la primera letra de tu apellido como lo señala en el siguiente calendario, en un horario de lunes a viernes de 10:00 de la mañana a las 04:00 de la tarde.
Requisitos para la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años
Indicó que, para agilizar el trámite, es necesario llevar los siguientes documentos o de lo contrario no podrás ser beneficiario de este apoyo económico:
- Llevar identificación vigente como credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM O Tarjeta de identidad.
- Curp
- Comprobante de domicilio
- Teléfono de contacto
- Llenar formato
¿Cuánto reciben las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años?
La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas impulsados por el Gobierno de México desarrollado para apoyar con 3 mil pesos bimestrales a las mujeres de 60 a 64 años de edad..
La pensión se implementó de forma paulatina a inicios de 2025 con el apoyo primero a las mujeres de 63 y 64 años; el resto de las edades fueron integradas posteriormente. En los municipios con mayoría de población indígena o afromexicana, todas las mujeres de 60 a 64 años recibieron la nueva pensión a partir de enero del 2025.
Cabe destacar que al cumplir 65 años se convertirán en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Recuerda los jueves 7,14, 21 y 28 de agosto es para todas las mujeres de 60 a 64 años de edad, que su primer apellido inicia con la letra N, Ñ, O, P, Q o R.