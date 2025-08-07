Registro Pensión Mujeres Bienestar: si tu apellido inicia con N, Ñ, O, P, Q o R, esto te interesa

La Secretaría de Bienestar publicó en sus redes sociales que si la letra de tu primer apellido inicia con N, Ñ, O, P, Q o R, a partir de hoy jueves 7 de agosto podrás registrarte para ser beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. De acuerdo con la información oficial, si no pudiste inscribirte este día podrás hacerlo los próximos jueves 14, 21 y 28 de agosto de forma presencial en los Módulos del Bienestar distribuidos en todo el país.

Para conocer la ubicación exacta del Módulo del Bienestar más cercano a tu domicilio, las mujeres interesadas deben ingresar al sitio https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, donde una vez que estén adentro deberán proporcionar la información solicitada por la Secretaría de Bienestar para recibir los datos exactos del lugar al que podrán acudir a hacer su solicitud.

El registro para inscribirse al programa social y recibir la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años es de acuerdo con la primera letra de tu apellido como lo señala en el siguiente calendario, en un horario de lunes a viernes de 10:00 de la mañana a las 04:00 de la tarde.

Requisitos para la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años

Indicó que, para agilizar el trámite, es necesario llevar los siguientes documentos o de lo contrario no podrás ser beneficiario de este apoyo económico:

Llevar identificación vigente como credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM O Tarjeta de identidad.

Curp

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

Llenar formato

¿Cuánto reciben las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años?

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas impulsados por el Gobierno de México desarrollado para apoyar con 3 mil pesos bimestrales a las mujeres de 60 a 64 años de edad..

La pensión se implementó de forma paulatina a inicios de 2025 con el apoyo primero a las mujeres de 63 y 64 años; el resto de las edades fueron integradas posteriormente. En los municipios con mayoría de población indígena o afromexicana, todas las mujeres de 60 a 64 años recibieron la nueva pensión a partir de enero del 2025.

Cabe destacar que al cumplir 65 años se convertirán en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.