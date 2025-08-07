Prevén alza de ventas por el Hot Fashion

En la edición 2025 de la Hot Fashion se estimó que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) mexicanas dedicadas a moda, salud y belleza incrementen sus ventas hasta 50 por ciento en comparación con el año pasado, de acuerdo con proyecciones de Tiendanube, plataforma especializada en comercio electrónico.

Según datos analizados por la compañía, durante el mes en que se realiza esta campaña, las Pymes registran un aumento promedio de 20 por ciento en ventas, respecto a meses sin promociones similares. Este periodo de descuentos llega a representar alrededor de 30 por ciento de sus ingresos mensuales y aporta hasta 2.3 por ciento de su facturación anual.

Se prevé un incremento general en las transacciones, y la plataforma anticipa que el ticket promedio también registrará un aumento significativo de 25 por ciento, respecto a 2024, situándose en aproximadamente mil 670 pesos por orden. Esto podría traducirse en un aumento en la facturación superior a 55 por ciento para estas empresas durante la campaña.

Hot Fashion es un evento orientado a promover el comercio electrónico en México, particularmente en categorías relacionadas con el estilo de vida. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online, ocho de cada 10 consumidores planean realizar compras durante este evento, lo que representa un momento clave para que las pymes impulsen su crecimiento digital.

Luis Gómez, director de Pymes en Tiendanube México, destacó que “estas empresas viven un periodo de rápido crecimiento dentro del comercio electrónico, por lo que participar en campañas de descuentos resulta clave para que marcas, particularmente en los sectores de moda y belleza, logren visibilizar sus productos, atraer a nuevos compradores y fortalecer su posicionamiento en el mercado”.

Por Shamady Omaña

iliana.molina@elheraldodemexico.com

EEZ