Plan Estratégico 2025-2035 fortalece a Pemex

Está en marcha el Plan Estratégico 2025-2035 para devolverle a Petróleos Mexicanos (Pemex) la estabilidad financiera, con un primer objetivo: tener suficientes ingresos para pagar su deuda y contar con presupuesto para inversiones a partir de 2027.

Tras el anunció de esta “hoja de ruta”, como lo llamó Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía, comenzó la misión para que 129.5 por ciento al que se elevó la deuda entre 2007 y 2018, disminuya 26 por ciento hacia 2030.

Los ejes sobre los que se puso en marcha el plan estratégico, va a funcionar con 13 puntos como motores principales.

En el caso del que tiene que ver con financiamiento, tiene como principal vehículo el Fondo de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que sólo en 2025 cuenta con recursos de 250 mil millones de pesos, con garantía del gobierno federal.

Aunado a ello, entre este año y 2026, la SHCP va a ejecutar otros esfuerzos, como la Determinación del Derecho Petrolero para el Bienestar en 30 por ciento, mejoras operativas y optimización de procesos y fortalecimiento de la estructura organizacional y financiamiento de la inversión productiva.

De igual forma va a continuar la reducción de la deuda financiera y comercial, con emisión de notas pre-capitalizadas (PCAP) para anticipar pagos de obligaciones en 2025 y 2026 y reforzar la liquidez.

Esta situación derivó en que Fitch Ratings elevara la calificación crediticia de Pemex de “B” + a “BB”, con perspectiva estable.

En cuanto al eje de extracción, Petróleos Mexicanos va a estabilizar su producción de crudo, de gas natural, así como la exploración de nuevas fuentes de energía.

Para ello, la empresa petrolera se dispuso de 21 contratos mixtos para que, con la ayuda de la Iniciativa Privada (IP), se puedan aprovechar los campos que no tienen una suficiente producción, a pesar de su alto potencial.

“Para la Iniciativa Privada, este mecanismo representa una oportunidad concreta para sumar capacidades y capital al impulso del sector energético mexicano, por lo que no se trata sólo de apoyar a Pemex", sostuvo Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Por otro lado, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) aseguró que “los próximos dos años serán claves, desde el sector privado los mensajes para nosotros serían: todo el interés de trabajar, de colaborar con Pemex para que le vaya bien y por supuesto desearle el mayor éxito al programa”.

Por Francisco Domínguez

francisco.dominguez@elheraldodemexico.com

EEZ