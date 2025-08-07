México y Canadá refuerzan cooperación bilateral de cara a próxima visita del primer ministro Mark Carney

Durante la reciente visita a México de la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, y del ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, ambos gobiernos alcanzaron avances sustanciales que fortalecen el diálogo político y la cooperación bilateral en beneficio de sus respectivas poblaciones.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, encabezó diversas reuniones de trabajo en las que se concretaron acuerdos y resultados puntuales en materia de comercio, inversión y colaboración estratégica. Estas acciones se enmarcan en la preparación de la próxima visita oficial que realizará el primer ministro canadiense, Mark Carney, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las autoridades destacaron que los progresos logrados sientan las bases para una nueva etapa en la relación México-Canadá, sustentada en la confianza mutua, el respeto y la visión compartida de desarrollo sostenible e inclusión.