Luis Mendoza: Meta cumplida, la entrega de apoyos a personas que luchan contra el cáncer

Comprometido con las causas sociales y la salud de los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, el alcalde, Luis Mendoza convivió con algunos beneficiarios de la acción social “BJuntos Contra el Cáncer 2025”, misma que este año apoyó con 25 mil pesos a 140 benitojuarenses que padecen esta enfermedad.

El alcalde externó que una de las principales preocupaciones de su administración es apoyar a quienes lamentablemente enfrentan este padecimiento, por ello, se destinaron 3.5 millones de pesos, entregados directamente a quienes lo necesitan.

“La alcaldía Benito Juárez ha entendido sensiblemente esta gran problemática. Aquí no hubo ningún tipo de filtro político, esto es ayudarnos entre todos. Se destinaron 3.5 millones de pesos a esta acción social que es un apoyo económico de 25 mil pesos; si no somos sensibles a lo que realmente necesita la gente, nunca vamos a entender para qué llegamos aquí”, manifestó el alcalde.

Durante la entrega, cuatro vecinos en representación de 106 mujeres y 44 hombres recibieron simbólicamente un cheque de manos del alcalde, recurso que ya fue entregado a los beneficiarios.

Desde 2022 se han beneficiado a 400 familias de Benito Juárez. Foto: BJ

La atención al cáncer debe atenderse de forma integral

Luis Mendoza explicó que la atención al cáncer debe atenderse de forma integral, ya que la enfermedad no sólo merma la salud de quienes la padecen, sino que impacta también en la economía, las dinámicas familiares y el estado de ánimo, por ello anunció la realización de diversas acciones para que mejoren su salud y calidad de vida.

“Cualquier persona que tenga este tipo de enfermedad o algún familiar directo van a tener servicio gratuito en la Alberca Olímpica para que se puedan recuperar, como un tipo de esparcimiento. Estas acciones tienen que ser un tema integral, porque no podemos medio pasar esta triste enfermedad y esa es mi intención, quiero que sepan que van a contar conmigo”, declaró.

Martín Luna, beneficiario de la acción social dijo: “para mí es muy, muy esencial estos 25 mil pesos, no se imaginan, ni siquiera se imaginan, la ayuda que son 25 mil para nosotros, ya que somos unas personas de la tercera edad, que ya nadie nos da trabajo. Con este apoyo que estamos recibiendo, es bastantísimo, bueno para mi es bastantísimo, pues si me saca de mis apuros; es decirles gracias por lo que están haciendo por nosotros. No encuentro palabras con que agradecerles”.

Lourdes Velázquez agradeció el apoyo recibido y mencionó que lleva mucho tiempo luchando contra esta enfermedad. “Yo tengo 10 años con dos cánceres, leucemia, es la primera vez que recibo apoyo, quiero decirle que me enferme, me quedé sin trabajo mucho antes de inscribirme; este es un esfuerzo que hacen ustedes y que nos beneficia mucho a nosotros. Solo puedo decir gracias, gracias por acordarse de nosotros”.

María de los Ángeles Torres, residente de la colonia Extremadura Insurgentes, se dijo agradecida porque el alcalde ha buscado formas para apoyar a la gente.

“Me siento muy feliz, muy agradecida, en especial porque pudieron hacer el esfuerzo para otorgarnos el beneficio nuevamente, es un respiro para nosotros por todas las presiones que tenemos al estar combatiendo esta enfermedad. Nos reduce mucho la presión y nos ayuda en varias áreas de nuestra vida, porque tenemos este recurso para poder seguirnos atendiendo”.

Con la entrega de este apoyo, desde 2022 se han beneficiado a 400 familias de Benito Juárez y se continuarán generando acciones y programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los benitojuarenses.

