Gustavo A. Madero inaugura Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia

El alcalde de Gustavo A Madero, Janecarlo Lozano, Janecarlo Lozano, creó el primer Centro de Atención Integral de Primer Contacto de Mujeres Víctimas de Violencia de Género dentro del Centro de Prevención y Atención a las Adicciones.

El proyecto consta de cinco módulos pertenecientes a la Jefatura de Género e Igualdad Sustantiva en donde se da la primera atención de trabajo social, psicológica y jurídica a mujeres violentadas.

Las personas que deseen recibir atención pueden acudir sin previa cita de Lunes a Viernes de 8 a 14 horas en el Centro de Prevención y Atención a las Adicciones, planta baja, ubicado en Calzada San Juan de Aragón, esquina con calle Atzacoalco, colonia Constitución de la República, a un costado del metrobús Martín Carrera.

“Este centro integral a partir de hoy será un faro de luz y oportunidad para la igualdad sustantiva que llegó a Gustavo A Madero”.

"Con estas nuevas oficinas damos un paso gigante al demostrar que vamos en serio con la igualdad sustantiva, los derechos plenos, nuestras mujeres deben sentirse acompañadas, tienen que sentir un espacio de mucha dignidad, de mucha justicia, es un espacio que representa la lucha que han tenido”, dijo el alcalde Janecarlo Lozano.

Las mujeres son canalizadas a otras instancias como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República en donde se da seguimiento a los casos. Foto: GAM

Ayuda para mujeres víctimas de violencia

Miroslava Estévez, Jefa de Unidad Departamental y encargada de Centro de Atención a Mujeres y detalló que es a través de un instrumento diseñado específicamente para detectar la violencia contra mujeres como se realiza el diagnóstico de las víctimas y sus hijas e hijos, el grado de daño sufrido y la detección de redes de apoyo seguras en su entorno.

Gracias a este mecanismo, las mujeres son canalizadas a otras instancias como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República en donde se da seguimiento a los casos.

“Esta área representa un avance en materia de atención a las mujeres y se suma a las acciones que el alcalde Janecarlo Lozano ha impulsado en la alcaldía como la Policía Violeta y los Senderos Seguros para mujeres que ayudan a reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, así como ayudar a garantizar y dar cumplimiento para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, comentó.

Por su parte, la Directora General de Administración de la alcaldía, Zayra Medina, quien destacó la importancia de brindar espacios seguros y atención inmediata a las mujeres que se encuentran en riesgo.

"Las mujeres persiguen cosas tan básicas y fundamentales como el respeto a la vida misma, es por eso que esta administración encabezada por el alcalde Janecarlo Lozano no se quedó mirando o de brazos cruzados mientras niñas, madres, estudiando y mujeres por igual son sometidas bajo el yugo del miedo."

"Hoy en Gustavo A Madero queremos mujeres sin miedos, sororas, libres y por demás empoderadas, queremos una alcaldía cercana y feminista latente", dijo Zayra Medina.

El centro también brinda ayuda jurídica en temas de demandas de pensión alimenticia, divorcio, guardia y custodia de los hijos, así como la canalización a centros de estudios y formación del empleo como el Centro de Artes y Oficios y CECATIS para fortalecer la independencia económica de las mujeres y alejarlas de los círculos de violencia.