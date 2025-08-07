Esperan caída de 5.8% en las Remesas

Los ingresos por Remesas en México van a registrar una caída de 5.8 por ciento al cierre de 2025, con lo que totalizarían 61 mil millones de dólares, estimó BBVA Research.

Carlos Serrano Herrera, economista en jefe de BBVA Research para México, refirió que esto no sólo se deberá a la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, sino también por el estancamiento en el número de migrantes mexicanos al mercado laboral de ese país.

Así como por el tipo de cambio, ya que la apreciación del peso desincentiva el envío, dijo en la presentación del Anuario de Migración y Remesas México 2025, elaborado por BBVA México y el Consejo Nacional de Población (Conapo).

“Estamos estimando que las Remesas caerán 5.8 por ciento este año. ¿Es positivo? Desde luego que no, pero tampoco es catastrófico, porque vamos a tener 61 mil millones de dólares, hace cinco o seis años ya quisiéramos recibir 61 mil millones de dólares”, puntualizó.

Recordó que las Remesas llevan 20 meses con incertidumbre, es decir, desde noviembre de 2023 a la fecha, mucho antes de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la aplicación de su política migratoria.

“La caída de las Remesas en 2025 por… la política migratoria del presidente Trump. Sí, pero no con detenciones y deportaciones, sino por el miedo. Menos migrantes mexicanos salen a trabajar y a consumir”, subrayó.

Sin embargo, reconoció que habrá familias, en los deciles de ingresos bajos, y estados, cuyo Producto Interno Bruto (PIB) tiene una importante dependencia de esos ingresos, que serán más afectados.

En México, apuntó, hay estados con alta dependencia hacia las Remesas, medido como el porcentaje de su PIB estatal, los cuales son: Chiapas, con 14.6 por ciento; Guerrero, 14.0 por ciento; Michoacán, 11.2 por ciento; Zacatecas, 10.9 por ciento; y Oaxaca, 10.3 por ciento.

Respecto al impuesto de 1 por ciento que el gobierno de EU aplicará en Remesas, precisó que 85 por ciento de migrantes mexicanos tienen cuentas bancarias, y los que realizan el envío en efectivo podrán absorberse sin mucho problema.

Por Verónica Reynold

veronica.reynold@elheraldodemexico.com

EEZ