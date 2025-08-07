En Puebla se impulsa un transporte con legalidad y sin corrupción: Armenta llama a alcaldes a respetar la ley

Con el compromiso de garantizar un transporte público seguro, digno y que contribuya a la paz y al bienestar de las familias poblanas, el gobernador Alejandro Armenta hizo un llamado contundente a las y los presidentes municipales de la entidad: "No se metan en el negocio del transporte, saquen las manos, se acabó la fiesta, sabemos de algunos que promueven la proliferación de unidades irregulares", sentenció el mandatario, al indicar que Puebla es un estado donde hay orden, principios y que se ocupa del cuidado de la población.

"Lo que estamos haciendo es poner orden con apego a la ley, protegiendo a la población. Seguridad en el transporte y que no se utilice para distribución de sustancias prohibidas", reafirmó.

Por ello durante su mensaje en la mañanera, el gobernador Alejandro Armenta, expresó que en su administración se generan iniciativas de ley que buscan la protección de la población. Destacó que con la Revista Vehicular 2025, que tenía 12 años sin llevarse a cabo, así como la aplicación del uso del casco a los conductores de motocicletas, se pone orden. De esta manera, quien maneja el transporte, protege y cuida al usuario. "Dejar de hacer, dejar pasar, eso implicó una omisión de las autoridades", puntualizó el gobernador.

Foto: Especial

El mandatario estatal enfatizó que en su administración no se promueven leyes laxas, porque dichas iniciativas no ponen orden y tampoco generan seguridad. "Lo que queremos es tener conductores diestros para que conduzcan con seguridad".

En el marco de la rueda de prensa, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio, expuso que en el primer mes de la Revista Vehicular se han atendido más de 5 mil unidades en siete municipios, aclaró que a este ritmo de trabajo habrá condiciones de cubrir prácticamente la totalidad del padrón en tiempo y forma, para concluir en noviembre, con un ejercicio que refleja el compromiso del Gobierno de Puebla con la construcción de la paz, al fortalecer la confianza y la certeza de la población que se traslada por todo el estado.

Respecto a los exámenes prácticos para la obtención de licencias de conducir, Tanús Osorio refirió que se han recibido 30 simuladores de manejo, ya distribuidos en los diferentes módulos y Centros Integrales de Servicios del Estado. Actualmente se realizan las labores de calibración y programación de los paquetes de pruebas prácticas, tanto para la fase de familiarización como para el examen práctico.

Foto: Especial

Puntualizó que dicho proceso permitirá que, a partir del lunes 11 de agosto, inicie un periodo de dos semanas de pruebas, durante este tiempo, las personas que acudan a renovar o tramitar una licencia nueva para vehículos particulares podrán realizar el examen práctico, y enfatizó que éste no será aún determinante para la obtención de la licencia. Aseveró que será hasta el 25 agosto cuando de manera obligatoria se aplicarán los exámenes prácticos para obtener la licencia.

Respecto a la implementación del Programa del Casco a usuarios de motociclistas, dijo que este inicie con el otorgamiento de licencias a cargo de la Secretaría de Planeación, Finanza y Administración y puntualizó que iniciarán mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública para definir las características del distintivo que se colocará en el casco para identificar al propietario y conductor de la moto.