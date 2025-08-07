El Gabinete de Seguridad informa acciones relevantes del miércoles 6 de agosto de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del miércoles 06 de agosto de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

Baja California:

-En Tijuana, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal catearon dos inmuebles y detuvieron a cinco personas, entre ellas a un generador de violencia, les aseguraron cuatro armas cortas, siete cargadores, 91 cartuchos, dosis de marihuana y de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 137,500 pesos.

Foto: Especial

-También en Tijuana, derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de la SSPC, Semar, GN y Ejército Mexicano catearon un inmueble, aseguraron un kilo de fentanilo, 250 gramos de metanfetamina, cargadores, 125 cartuchos y dos vehículos.

El costo de la droga asegurada es de 7.5 millones de pesos.

Ciudad de México:

-En la alcaldía Tlalpan, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), SSPC y GN detuvieron a 11 personas vinculadas a un grupo delictivo en la zona, aseguraron un arma corta, cartuchos, un kilo de marihuana, un chaleco táctico y un vehículo.

Nuevo León:

-En Galeana, con trabajos de inteligencia, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal localizaron tres vehículos, aseguraron nueve armas largas, 24 cargadores, 443 cartuchos, 22 chalecos tácticos y ocho cascos balísticos. Foto: Especial

Quintana Roo:

-En Benito Juárez, elementos de GN, Semar, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a dos personas, aseguraron 171 kilos de marihuana, 1.7 kilos de metanfetamina y 96 cartuchos para cigarro electrónico.

El costo de la droga asegurada es de un millón de pesos.

Sinaloa:

-En Concordia, en el poblado La Venada, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo con reporte de robo donde aseguraron 12 cargadores y 1,698 cartuchos.

-También en Concordia, en el poblado El Palmito, elementos del Ejército Mexicano localizaron un campamento clandestino donde aseguraron 19 cargadores y 2,380 cartuchos.

Sonora:

-En Atil, elementos de GN y Ejército Mexicano localizaron dos vehículos con reporte de robo y aseguraron 15.7 kilos de metanfetamina.El costo de la droga asegurada es de 4.2 millones de pesos. Foto: Especial

En trabajos contra la producción y tráfico de drogas

En Culiacán, Sinaloa, en la localidad Vinoramas, elementos del Ejército Mexicano localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, aseguraron un reactor de síntesis orgánica, 500 litros de alcohol etílico, 300 litros de acetona y 250 kilos de sosa cáustica.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 413 millones de pesos.

También en la localidad Vinoramas, elementos del Ejército Mexicano localizaron un área de concentración de material diverso donde aseguraron 750 litros de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 15 millones de pesos.

Estrategia para combatir el robo de hidrocarburos

En el marco de la Estrategia para Combatir el Robo de Hidrocarburos en el país, elementos del Ejército Mexicano localizaron cinco tomas clandestinas, cuatro en Jalisco y una en Hidalgo.

En Celaya, Guanajuato, elementos de GN, FGR y Seguridad Física de PEMEX catearon un inmueble utilizado como centro de acopio de hidrocarburo donde aseguraron 72,000 litros de hidrocarburo, nueve contenedores e inhabilitaron una toma clandestina. Foto: Especial

En Degollado, Jalisco, elementos del Ejército Mexicano localizaron cuatro tractocamiones con autotanques y aseguraron 65,000 litros de hidrocarburo.