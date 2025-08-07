Danza que interpela con Rolando Beattie

Después de más de cuatro décadas de trayectoria, 190 piezas coreográficas, 50 montajes teatrales y un camino construido fuera del circuito centralizado de las artes escénicas, Rolando Beattie (Tamaulipas, 1959) toma la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes con una nueva versión de Ceguera, obra que revisita desde la madurez y la urgencia de un país herido.

“No es la misma obra de hace 10 años. Cambió el tono, la textura, la poética. El tiempo no pasa en vano. Ni para los cuerpos ni para el país”, dice el coreógrafo en entrevista con El Heraldo de México.

Así “Ceguera -Tienes 2 segundos para pensarlo - 2 segundos” se presenta el 7 de agosto para cerrar el ciclo Diversas danzas, diversos cuerpos.

“Se trata de un montaje que, sin nostalgia ni complacencia, regresa a los territorios del deseo, la soledad y el abismo entre los cuerpos, y propone una experiencia escénica que interpela desde la urgencia y la poesía: ¿A quién estamos viendo cuando miramos a otro cuerpo? ¿Qué partes de nosotros hemos dejado de ver? ¿Podemos coincidir con alguien sin devorarlo? ¿Anhelamos coincidir?

Esa ansia puede ser tierna o feroz. Pero siempre deja una marca”, explica.

En ese contexto, dice, el título ya no es sólo una consigna escénica, sino también una advertencia: “Hay almas ciegas, esencias ciegas que hemos normalizado y eso ha generado una incapacidad para ver al otro más allá de uno mismo.”

El montaje “construido como una secuencia de 168 escenas breves sin narrativa lineal ni traducción literal del tema” propone una experiencia sensorial e introspectiva.

“Hay imágenes que raspan, movimientos que devoran con ternura. No buscamos anécdotas. El cuerpo no actúa, construye poesía.

Cada pieza tiene su propio ADN. Ceguera es un paisaje humano que se arma como una galería de retratos”, comparte.

Desde su espacio La Casa de los Teatros, en Oaxaca, Beattie ha formado generaciones de intérpretes con una ética de trabajo en la que para él el pensamiento y el movimiento no se excluyen: se potencian.

“Entrenamos desde lo físico, pero también desde lo poético. El pensamiento es acción primigenia. No hay danza sin pensamiento”, expresa.

Oriundo de Tamaulipas y radicado en Oaxaca desde hace años, reconoce el peso simbólico de presentarse en el máximo recinto cultural del país: “Es una oportunidad, pero también una enorme responsabilidad. No me interesa gustar por agradar. Me interesa proponer una experiencia poética. No todos salen felices. Y está bien. La escena no es una caricia complaciente”.

Mientras que para el espectador, lanza una invitación sencilla pero potente: “Que se sienten, vean y, si podemos coincidir en algún vínculo poético, habremos ganado”.

Este año, Rolando Beattie fue galardonado con el Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón, distinción que reconoce su trayectoria, aunque él la concibe como una conquista colectiva: “La danza es colectiva. Este premio no es mío: es de todas las personas con quienes he creado, discutido, fracasado, insistido”.

“La escena puede ser una trinchera. Puede ser una brújula. O puede ser nada. Pero incluso en ese vacío, hay posibilidad de sentido”, manifiesta.

Sobre la formación de nuevas generaciones, explicó que trabaja tanto con intérpretes jóvenes como experimentados, a quienes guía con método y rigor, lejos de la búsqueda fácil del espectáculo: “La danza es una profesión infame. El cuerpo se acaba. Y la única manera de resistir es con herramientas reales: pensamiento, técnica, autocrítica”.

“Lo que hago tiene que ver con lo universal. Pero Oaxaca me ha ofrecido algo invaluable: coincidencias afectivas y creativas”, concluye Rolando Beattie cuya práctica busca desafíar los modelos tradicionales de producción artística.

Recientemente terminó su coreografía número 195, que se llama Algoritmo y tiene que ver con partes del cuerpo, con memorias del cuerpo, que tiene que ver con su geografía, historia, territorio.



ELEMENTOS

En mayo de 2025 recibió el 38º Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón, otorgado por el INBAL y el Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), en reconocimiento a su destacada contribución al desarrollo de la danza contemporánea en México.

Su enfoque pedagógico y artístico se centra en la colaboración estrecha con los intérpretes, con el propósito de alcanzar una expresión auténtica y transformadora.

En 2025 fundó y actualmente dirige el colectivo Rolando Beattie ENSAMBLE Danza Contemporánea.

Por Azaneth Cruz

