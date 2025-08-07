Coyoacán inaugura la "V Feria de Becas AAPAUNAM" para oportunidades educativas

Con el objetivo de acercar a la ciudadanía opciones de formación académica a través de la colaboración con instituciones de educación superior privadas, fue inaugurada la “V Feria de Becas AAPAUNAM” en la Alameda del Sur.

El director general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto Padilla, destacó que esta iniciativa representa una valiosa alternativa para jóvenes que buscan continuar sus estudios y no accedieron al sistema escolarizado público.

“Esta opción es justo para decirle a las y los jóvenes: si no fuiste aceptado por un problema de cupo —no de capacidad— del sistema público, existe la posibilidad noble y loable de estas universidades que comprenden la situación económica de muchas familias y, mediante esquemas de becas, abren sus puertas para que más jóvenes formen parte de su comunidad académica”, indicó.

Se ofertarán opciones en carreras innovadoras y con horarios flexibles, en la modalidad presencial y en línea. Foto: Coyoacán

Agradecen apoyo de Giovani Gutiérrez

Por su parte, Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM), agradeció el respaldo del alcalde Giovani Gutiérrez y la colaboración de las universidades participantes para hacer posible esta feria.

“Contamos con el apoyo de cada una de las instituciones presentes, quienes brindarán opciones de estudio en carreras innovadoras y con horarios flexibles, ideales para aquéllas personas que también trabajan”, apuntó.

La feria se llevará a cabo los días jueves 7 y viernes 8 de agosto, en un horario de 10:00 a 17:00 horas; en ella participan 23 universidades reconocidas por su trayectoria y prestigio, que ofrecerán programas educativos tanto presenciales como en línea, con becas que van del 25 al 100 por ciento.

dhfm