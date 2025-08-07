Conquista imposible

En la historia del futbol han existido leyendas que marcaron época, pero a las que el Mundial siempre les fue esquivo. Cristiano Ronaldo, uno de los mejores de todos los tiempos, ganó todo con el Real Madrid, pero no ha podido proclamarse campeón del mundo con Portugal. Johan Cruyff, cerebro de la Naranja Mecánica, llevó a Holanda a la final de 1974, pero cayó ante Alemania.

Michel Platini, el genio francés de los 80, se quedó en semifinales en 1982 y 1986. Eusebio, el goleador portugués de 1966, dio a Portugal un histórico tercer lugar, pero no pudo alcanzar la máxima hazaña. En América, Neymar sigue buscando un título para Brasil, mientras que Hugo Sánchez, cinco veces Pichichi, no brilló con México en los Mundiales de 1986 y 1994.

Alfredo Di Stéfano, leyenda del Real Madrid, nunca jugó una Copa del Mundo por lesiones y razones políticas. Paolo Maldini, capitán del Milan, perdió la final de 1994 ante Brasil. Marco van Basten, uno de los mejores delanteros, se despidió sin éxito en el Mundial de 1990. Lev Yashin, el único portero con un Balón de Oro, tampoco tocó la gloria con la Unión Soviética.

Estos nombres son sinónimo de talento y trascendencia en el futbol internacional, sin embargo, el Mundial es un recordatorio cruel: para ganar se necesita suerte, tiempo y un equipo a la altura.