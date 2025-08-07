Comerciantes del Mercado Minillas y sus alrededores desacatan norma sanitaria

El Mercado Minillas, uno de los más conocidos por la venta de vísceras anímales en Venustiano Carranza arroja sus desechos cárnicos directamente en la vía pública y coladeras que se encuentran en los alrededores.

Lo anterior ante su negativa de contratar una empresa que recolecte sus desechos y puedan darles un trato especial como indica la Norma Oficial Mexicana de los cuales ellos son directamente responsables de manejar estos tipos de contaminantes.

En reiteradas ocasiones, la Dirección de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos de la Ciudad de México les ha comunicado que no recibe este tipo de materiales, por considerarse residuos de manejo especial conforme de acuerdo a la NOM-161-SEMARNAT-2011, la cual establece lo siguiente:

"Vísceras y otros restos orgánicos derivados de actividades ganaderas requieren un plan de manejo específico por parte de quienes los generan".

Por ello, autoridades correspondientes han exhortado a los responsables a cumplir con la ley vigente para evitar sanciones y proteger la salud de la comunidad.

Comerciantes se niegan a contratar una empresa que recolecte sus desechos / FOTO: Alcaldía Venustiano Carranza

Vecinos denuncian riesgo creciente y encharcamientos por la acumulación de desechos

Sobre este tema, vecinos han denunciado no solo la contaminación ambiental y visual, sino también el riesgo creciente de que los montículos de desperdicios órganos sigan acumulándose. Aseguran que cada día aumentan los desperdicios en vía pública convirtiéndose en un factor de riesgo por los malos olores y la enorme fauna nociva que se ha generado además del grave foco de infección y enfermedades para las familias que habitan en la zona.

Aunado a ello, cada que llueve se generan enormes encharcamientos por la obstrucción de las rejillas pluviales en la zona de la avenida Congreso de la Unión y el Eje 2 Norte; por lo que vecinos demandan la atención de la PAOT y Fiscalía para que sean sancionados los locatarios por la responsabilidad administrativa y penal que conlleve este tiradero.