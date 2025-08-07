Sheinbaum

Claudia Sheinbaum anuncia "gran sorpresa" en la Mañanera del viernes 8 de agosto

La Presidenta de México destacó que en su conferencia matutina estarán presentes Ricky y René del grupo Intocable

La Jefa del Ejecutivo presentó a los músicos en su conferencia matutina Foto: Antonio Nava

Este jueves 7 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una gran sorpresa para su conferencia matutina, la cual incluye a Ricky y René, del grupo Intocable

En sus redes sociales, Sheinbaum Pardo destacó que la presencia de cardo “Ricky” Javier Muñoz y René Orlando Martínez, que son fundadores de la agrupación. 

“Les invito a ver la Mañanera del Pueblo de este viernes 8 de agosto. Tenemos una sorpresa que planeamos con Ricky y René, de Intocable”, dijo en su cuenta de Twitter. 

Este jueves, ambos músicos también estuvieron al final de su conferencia mañanera, sin embargo aun se desconoce que gran sorpresa presentarán mañana. 

