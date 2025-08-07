BMV destaca a México

A pesar de los recientes episodios de incertidumbre global, México se mantiene como un destino privilegiado para la relocalización industrial, destacó Gonzalo Robina, miembro propietario del Comité Técnico de Fibra Next.

Y es que, subrayó, nuestro país va a tener una segunda ola de nearshoring, además de que saldrá beneficiado de las negociaciones del tratado comercial que mantiene con Estados Unidos y los aranceles.

“Sí, creemos que se va a manifestar una segunda ola. ¿En qué momento? Cuando se calme el oleaje que se está generando con el tema este de las tarifas”, manifestó, en conferencia de prensa, luego del campanazo oficial por la llegada de Fibra Next a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Si bien, dijo, habrá cambios en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que no se descarta un apretón de cuerdas en algunas cosas por parte del vecino del norte, México tiene las facultades para salir beneficiado.

“Soy un firme creyente de que nuestra nación va a ser la más beneficiada dentro de todo el globo terráqueo, de todas las negociaciones y guerra de tarifas. Tenemos una posición privilegiada, tres mil 500 kilómetros de frontera con Estados Unidos, así como el intercambio comercial”, manifestó.

Lo anterior se debe a que en EU necesitan de las manufacturas mexicanas, la fabricación de productos, etcétera, “pues China ya le sale muy caro, con países sin transporte logístico y con un mundo que está poniéndose complicado desde un punto de vista de seguridad política”.

“El planeta se ha vuelto más complejo, y tener un vecino aliado que te pueda fabricar todas las cosas que tú necesitas a un precio razonable, donde los dos ganan, pues es un tema ideal.

“Estados Unidos y México serán una potencia en los siguientes 50 años, como lo dice Marc Jeffrey Rowan, director de Apollo Global Management”, analizó Robina.

Refirió que los activos de Fibra Next están, primordialmente, localizados en el centro del país y en particular en logística y almacenamiento, por lo que no depende tanto del potencial del nearshoring, manufactura ligera y las exportaciones.

